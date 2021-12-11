В Кургане закончился суд по QR-кодам

Заседание суда прошло 13 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Курганском областном суде отказали горожанам, которые подавали иск к главе региона Вадиму Шумкову против введения QR-кодов. Об этом стало известно 13 декабря на судебном заседании, передает корреспондент URA.RU.

«[Суд] решил в удовлетворении административного иска <…> отказать. <…> Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке», — заключил судья.

Ранее прокурор просила суд отказать в удовлетворении иска. По мнению прокуратуры, введение ограничений в области было обосновано и оправдано. В ноябре 18 человек подали массовый иск в суд, пытаясь оспорить постановление главы региона о введении требования предъявлять QR-коды при посещении определенных учреждений. Одна из истиц предположила, что антивоквидные меры придумал основатель компании Microsoft Билл Гейтс.