11 декабря 2021
10 декабря 2021

В Кургане закончился суд по QR-кодам

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Судебное заседание по обращению группы граждан по
Заседание суда прошло 13 декабря Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

В Курганском областном суде отказали горожанам, которые подавали иск к главе региона Вадиму Шумкову против введения QR-кодов. Об этом стало известно 13 декабря на судебном заседании, передает корреспондент URA.RU.

«[Суд] решил в удовлетворении административного иска <…> отказать. <…> Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке», — заключил судья.

Ранее прокурор просила суд отказать в удовлетворении иска. По мнению прокуратуры, введение ограничений в области было обосновано и оправдано. В ноябре 18 человек подали массовый иск в суд, пытаясь оспорить постановление главы региона о введении требования предъявлять QR-коды при посещении определенных учреждений. Одна из истиц предположила, что антивоквидные меры придумал основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

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В Курганском областном суде отказали горожанам, которые подавали иск к главе региона Вадиму Шумкову против введения QR-кодов. Об этом стало известно 13 декабря на судебном заседании, передает корреспондент URA.RU. «[Суд] решил в удовлетворении административного иска <…> отказать. <…> Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке», — заключил судья. Ранее прокурор просила суд отказать в удовлетворении иска. По мнению прокуратуры, введение ограничений в области было обосновано и оправдано. В ноябре 18 человек подали массовый иск в суд, пытаясь оспорить постановление главы региона о введении требования предъявлять QR-коды при посещении определенных учреждений. Одна из истиц предположила, что антивоквидные меры придумал основатель компании Microsoft Билл Гейтс.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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