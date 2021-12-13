Кремль: Россия не признала иностранные вакцины от коронавируса

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Работа по взаимному признанию вакцин от коронавируса продолжается, уточнил Дмитрий Песков Фото:
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Коронавирус COVID-19

То, что россияне, привитые иностранными вакцинами, могут получить QR-код после анализа на антитела к коронавирусу, не является признанием зарубежных препаратов. Об этом заявили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что работа по взаимному признанию вакцин от COVID-19 продолжается.

«Не означает, что аналогичные решения будут приниматься в западных странах. Работа по взаимному признанию актов вакцинации продолжается. Здесь идет скорее признание факта антител», — сообщил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла.

Пресс-секретарь пояснил, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом фиксирует наличие антител к COVID-19 после вакцинации иностранными препаратами. По его словам, на Западе их не измеряют. Песков подчеркнул, что в России более продвинутая диагностическая система.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что россияне, привитые иностранными препаратами, могут получить сертификат о вакцинации. Для этого им нужно сдать тест на антитела к коронавирусу. Сертификат будет действовать полгода, передает «Национальная служба новостей». Если вместе с анализом на антитела гражданин сдаст положительный ПЦР-тест, то QR-код выдадут на год.

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То, что россияне, привитые иностранными вакцинами, могут получить QR-код после анализа на антитела к коронавирусу, не является признанием зарубежных препаратов. Об этом заявили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что работа по взаимному признанию вакцин от COVID-19 продолжается. «Не означает, что аналогичные решения будут приниматься в западных странах. Работа по взаимному признанию актов вакцинации продолжается. Здесь идет скорее признание факта антител», — сообщил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Пресс-секретарь пояснил, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом фиксирует наличие антител к COVID-19 после вакцинации иностранными препаратами. По его словам, на Западе их не измеряют. Песков подчеркнул, что в России более продвинутая диагностическая система. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что россияне, привитые иностранными препаратами, могут получить сертификат о вакцинации. Для этого им нужно сдать тест на антитела к коронавирусу. Сертификат будет действовать полгода, передает «Национальная служба новостей». Если вместе с анализом на антитела гражданин сдаст положительный ПЦР-тест, то QR-код выдадут на год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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