Кремль: Россия не признала иностранные вакцины от коронавируса

Работа по взаимному признанию вакцин от коронавируса продолжается, уточнил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

То, что россияне, привитые иностранными вакцинами, могут получить QR-код после анализа на антитела к коронавирусу, не является признанием зарубежных препаратов. Об этом заявили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что работа по взаимному признанию вакцин от COVID-19 продолжается.

«Не означает, что аналогичные решения будут приниматься в западных странах. Работа по взаимному признанию актов вакцинации продолжается. Здесь идет скорее признание факта антител», — сообщил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла.

Пресс-секретарь пояснил, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом фиксирует наличие антител к COVID-19 после вакцинации иностранными препаратами. По его словам, на Западе их не измеряют. Песков подчеркнул, что в России более продвинутая диагностическая система.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что россияне, привитые иностранными препаратами, могут получить сертификат о вакцинации. Для этого им нужно сдать тест на антитела к коронавирусу. Сертификат будет действовать полгода, передает «Национальная служба новостей». Если вместе с анализом на антитела гражданин сдаст положительный ПЦР-тест, то QR-код выдадут на год.