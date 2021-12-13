В Кремле отреагировали на новые угрозы Лукашенко по транзиту газа

13 декабря 2021 в 16:36 Размер текста - 17 +

Ранее Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит российского газа, если Европа поставит Беларусь в тяжелое положение Фото: Официальное интернет-представительство Президента России В Кремле выразили надежду, что ничто не помешает России и дальше выполнять свои по обязательства по контрактам на поставки газа в Европу. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможной остановке транзита газа через Беларусь. «Мы по-прежнему хотим надеяться, что ничто не помешает России и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам», — сообщил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск перекроет транзит газа в Европу, если западные страны поставят республику в тяжелое положение своими санкциями, передает «Федеральное агентство новостей». Это не первая угроза белорусского лидера, которая касается транзита российского газа в Европу. Ранее Лукашенко заявлял, что остановит поставки энергоносителей по территории Беларуси, если Польша закроет границы. Он подчеркнул, что не будет обращать внимание на контракты, если Варшава начнет «душить его», передает RT. До этого Лукашенко обещал перекрыть газопровод «Ямал — Европа», если границы с Беларусью закроет Евросоюз. Тогда Песков отметил, что ограничения Запада в отношении Минска не повлияют на транзит российского газа по данному маршруту. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Кремле выразили надежду, что ничто не помешает России и дальше выполнять свои по обязательства по контрактам на поставки газа в Европу. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможной остановке транзита газа через Беларусь. «Мы по-прежнему хотим надеяться, что ничто не помешает России и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам», — сообщил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск перекроет транзит газа в Европу, если западные страны поставят республику в тяжелое положение своими санкциями, передает «Федеральное агентство новостей». Это не первая угроза белорусского лидера, которая касается транзита российского газа в Европу. Ранее Лукашенко заявлял, что остановит поставки энергоносителей по территории Беларуси, если Польша закроет границы. Он подчеркнул, что не будет обращать внимание на контракты, если Варшава начнет «душить его», передает RT. До этого Лукашенко обещал перекрыть газопровод «Ямал — Европа», если границы с Беларусью закроет Евросоюз. Тогда Песков отметил, что ограничения Запада в отношении Минска не повлияют на транзит российского газа по данному маршруту.