Александр Лукашенко посоветовал Польше подумать о том ущербе, который повлечет за собой закрытие границы с Беларусью Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Беларусь остановит транзит энергоносителей по своей территории в случае, если Польша исполнит свою угрозу и закроет границу. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что не будет обращать внимание на контракты, если Варшава начнет «душить» его.

«А если я закрою? Что будет с этим потоком тогда, который в основном идет через нас? Поэтому прежде чем делать с их стороны заявления, надо мозги свои куриные взять в руки и подумать, что ты бряцаешь. Кому ты в ущерб закроешь? Сам себе? Тогда вы подумайте, как вы энергоносители будете покупать у России» — цитирует Александра Лукашенко РИА «Новости».

Президент Беларуси подчеркнул, что граждане его страны не очень часто ездят в Евросоюз. По словам Лукашенко, основной интерес Минска сосредоточен на России и Китае. Он также напомнил, что у России закрыта южная граница с Украиной, поэтому Запад не сможет получать энергоносители этим путем.

Ранее Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод «Ямал — Европа», если ЕС закроет границы с Беларусью. Глава государства также подчеркнул, что Минск готов пойти на серьезные меры в случае расширения санкцией Евросоюзом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ограничения запада не повлияют на транзит газа по белорусской территории. После он сообщил, что российский лидер Владимир Путин и Лукашенко обсудили поставки топлива по этому маршруту, передает RT.