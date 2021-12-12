В Тюмени из-за давки на вечеринке подростки ушли домой без курток

Вечеринка для подростков прошла в Тюмени 12 декабря Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Тюменские подростки были вынуждены уйти домой в мороз без верхней одежды из-за давки в гардеробе ночного клуба «Дом культуры». 12 декабря там состоялась вечеринка формата 14+, которая должна была закончиться в 21:30 по местному времени, но затянулась на несколько часов из-за неразберихи, возникшей возле гардероба. Об этом стало известно журналистам.

«Подростковая тусовка в Тюмени закончилась давкой в раздевалке — школьники опоздали домой на три часа и уехали без курток и обуви. В „Доме культуры“ устроили вечеринку для всех, кому за 14. Зумеры дэнсили под популярные треки, а когда все закончилось, столпились в холле у гардероба. И их было настолько много, что в здании воцарился хаос: вешалки — сломали, сверстников — затоптали, некоторые пошли по головам, а кто-то потерял сознание», — сообщает издание Mash.

Организатор вечеринки Юлия Ющенко подтвердила URA.RU факт давки в ночном клубе «Дом культуры». «У нас проходило мероприятие в формате 14+. После его завершения началась давка возле гардероба, поэтому вместо планируемого времени завершения мероприятия, 21:30, участники разошлись на два часа позже. Но все были в куртках. То есть, раздетым оттуда никто не ушел. Да, некоторые гости во всей этой неразберихе потеряли шапки, перчатки и варежки, но мы уже почти всем все вернули», — пояснила Ющенко в разговоре с агентством.

В информационный центр правительства Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.