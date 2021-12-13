13 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

В курганских больницах закрывают COVID-отделения

© Служба новостей «URA.RU»
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В больницах в два раза сократили количество коек для больных коронавирусной инфекцией Фото:
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Коронавирус COVID-19

В больницах Курганской области закрывают COVID-отделения, коечный фонд для больных коронавирусной инфекцией сокращен в два раза. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения региона в ответ на редакционный запрос.

«В настоящее время заболеваемость новой коронавирусной инфекцией снижается. В связи с этим коечный фонд для пациентов с новой коронавирусной инфекцией сокращается. По состоянию на 10 декабря, коечный фонд сокращен с 3000 до 1470 коек. Возобновлена плановая деятельность госпиталя ветеранов войн и шести районных больниц (Петухово, Шумиха, Сафакулево, Звериноголовское, Варгаши, Белозерское)», — говорится в ответе пресс-службы департамента здравоохранения области на запрос URA.RU.

В ведомстве также отметили, что число пациентов с тяжелой формой COVID-19 за последние два месяца не увеличилось. В настоящее время на искусственной вентиляции легких находятся шесть человек. По данным оперативного штаба, со 2 декабря в Курганской области ежедневно регистрируют менее 200 новых случаев COVID-19.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане закрыли отделение ковидного госпиталя, которое располагалось на базе областного госпиталя для ветеранов войн. Отделение работало с июля. Бывший врач госпиталя заявил, что в Кургане COVID лечат устаревшим методом.

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В больницах Курганской области закрывают COVID-отделения, коечный фонд для больных коронавирусной инфекцией сокращен в два раза. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения региона в ответ на редакционный запрос. «В настоящее время заболеваемость новой коронавирусной инфекцией снижается. В связи с этим коечный фонд для пациентов с новой коронавирусной инфекцией сокращается. По состоянию на 10 декабря, коечный фонд сокращен с 3000 до 1470 коек. Возобновлена плановая деятельность госпиталя ветеранов войн и шести районных больниц (Петухово, Шумиха, Сафакулево, Звериноголовское, Варгаши, Белозерское)», — говорится в ответе пресс-службы департамента здравоохранения области на запрос URA.RU. В ведомстве также отметили, что число пациентов с тяжелой формой COVID-19 за последние два месяца не увеличилось. В настоящее время на искусственной вентиляции легких находятся шесть человек. По данным оперативного штаба, со 2 декабря в Курганской области ежедневно регистрируют менее 200 новых случаев COVID-19. Ранее URA.RU писало, что в Кургане закрыли отделение ковидного госпиталя, которое располагалось на базе областного госпиталя для ветеранов войн. Отделение работало с июля. Бывший врач госпиталя заявил, что в Кургане COVID лечат устаревшим методом.
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