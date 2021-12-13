Губернатор ЯНАО устроит мэрам испытание в прямом эфире

Дмитрий Артюхов будет передавать местные вопросы главам муниципалитетов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Во время ежегодной прямой линии с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым 15 декабря глава региона сможет переключать наиболее острые вопросы по работе муниципальных органов на местных руководителей для оперативного получения ответа. Об этом URA.RU рассказали источники в окружной власти.

«Идут обращения, многие из которых можно было бы решить на муниципальном уровне. Тут к главам вопросы. Поэтому вполне вероятно, что на некоторых из них губернатор будет переключаться в ходе прямого эфира. На кого — пока не известно, но мэры уже в тревожном ожидании», — рассказали собеседники агентства.

Инсайдеры рассказали, что в этом году вопросов к Дмитрию Артюхову приходит в разы меньше, чем в прошлом и позапрошлом году. Такие темы, как коронавирус и жилье, ушли на второй план, вместо них приходят вопросы по частным ситуациям.

В пресс-службе губернатора сообщили, что техническая возможность сделать звонок мэру во время эфира у губернатора будет. Кроме того, все поступившие до и во время эфира вопросы будут отработаны. Там также подтвердили, что топ тем в обращениях поменялся.

На данный момент поступило около 400 вопросов, из них более половины ямальцы задали в соцсетях. В первой пятерке по частоте обращений идут социальное обслуживание, вопросы ЖКХ, образование и медицина.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор изменил формат прямой линии, совместив его со встречей с редакторами ямальских СМИ. В 18.00 15 декабря Дмитрий Артюхов выйдет в прямой эфир и ответит на вопросы жителей региона.