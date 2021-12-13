Родительский комитет снял видеообращение к курганским властям

Родительский комитет добивается решения проблемы с новой школой в Кетово Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель региональной организации «Родительский комитет Курганской области» Юрий Леонов записал видеообращение к властям с просьбой помочь отрыть новую школу в селе Кетово. Ролик опубликован в группе комитета во «ВКонтакте».

«Перед вами дети, которые очень хотят новую школу. Мы обращаемся к вам с надеждой на помощь. Еще в прошлом году в селе была построена новая школа, но ее двери закрыты. Нашим детям приходится ходить в старую, переполненную более чем в два раза школу. Ее здание находится в ужасном состоянии, находиться там небезопасно. Причина — чиновничья волокита, замалчивание проблемы. Мы хотим, чтобы нас услышали», — говорит Юрий Леонов на видео.

В ролике участвуют дети и родители школьников села Кетово, используются кадры из старой сельской школы и из новой школы, куда дети ходят только на экскурсии. Леонов призывает записывать видеообращения к властям региона об открытии школы в селе Кетово.

Ранее URA.RU писало, что родительский комитет устроил пикет под окнами губернатора Шумкова. 13 декабря Юрий Леонов провел одиночный пикет у областного правительства с плакатом, на котором призыв открыть новую школу для детей. Чуть позже участника пикета возле правительства увезли в полицию.

В селе Кетово компания «Эверест» построила современную школу. Однако курганские власти отказались выкупать школу у застройщика, указывая, что цена завышена на сотни миллионов рублей.