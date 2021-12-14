Друг подрывника из Серпухова дал признательные показания

По одной из версий, молодой человек мстил монахиням Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В серпуховском монастыре произошел взрыв

Друг Владислава Струженкова, устроившего взрыв в Серпуховском монастыре, видел, как подрывник собирал бомбу. Об этом он сообщил следователям на допросе.

«У ребят в лесу рядом с частной территорией был шалаш, где они часто пропадали. Как парень позже рассказал следователям, там-то они и собирали взрывное устройство. Вчера оперативники приехали к товарищу подрывника, чтобы он показал это секретное место. А позже его увезли на допрос, с которого он пока не вернулся», — сообщает telegram-канал Baza.

Взрыв в Серпуховском монастыре произошел утром 13 декабря, его устроил бывший ученик православной гимназии при монастыре Владислав Струженков вооружившись самодельным взрывным устройством. По словам одноклассников, у него были проблемы с преподавателями гимназии. По одной из версий, подрывник мстил монахиням за травлю. Ранее один из бывших воспитанников гимназии сообщил URA.RU, что Владислав мог иметь проблемы с психикой и был отправлен в гимназию на перевоспитание. По данным URA.RU, нападавший погиб.