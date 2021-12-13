13 декабря 2021

Главный свердловский коммунист защитил барельеф Сталина. «Славные страницы истории»

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Барельеф Сталина на ОДО. Екатеринбург, сталин, барельеф
Барельеф Сталину установлен на Окружном Доме Офицеров 13 декабря Фото:

Депутат свердловского заксобрания от КПРФ Александр Ивачев позитивно высказался насчет восстановления барельефа Сталина на Окружном Доме Офицеров в Екатеринбурге. В разговоре с корреспондентом URA.RU он отметил, что люди должны помнить свою историю.

«Я считаю, что уничтожать самые славные страницы истории нашего государства ни в коем случае нельзя. Люди должны помнить о своей истории, и генералиссимус Сталин сыграл ключевую роль в нашей величайшей победе за всю историю государства. Его присутствие на доме офицеров абсолютно оправдано» — рассказал депутат в разговоре с URA.RU.

Ранее мы писали о том, что жители Екатеринбурга бурно отреагировали на установку барельефа Сталина на Окружном Доме Офицеров в Екатеринбурге. Свои комментарии горожане оставляли под публикациями с изображением советского вождя, которое поместили на фасад дома офицеров. В ЦВО URA.RU рассказали, что установка барельефа является восстановление исторического облика здания. Там же отметили, что барельеф является копией.

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Депутат свердловского заксобрания от КПРФ Александр Ивачев позитивно высказался насчет восстановления барельефа Сталина на Окружном Доме Офицеров в Екатеринбурге. В разговоре с корреспондентом URA.RU он отметил, что люди должны помнить свою историю. «Я считаю, что уничтожать самые славные страницы истории нашего государства ни в коем случае нельзя. Люди должны помнить о своей истории, и генералиссимус Сталин сыграл ключевую роль в нашей величайшей победе за всю историю государства. Его присутствие на доме офицеров абсолютно оправдано» — рассказал депутат в разговоре с URA.RU. Ранее мы писали о том, что жители Екатеринбурга бурно отреагировали на установку барельефа Сталина на Окружном Доме Офицеров в Екатеринбурге. Свои комментарии горожане оставляли под публикациями с изображением советского вождя, которое поместили на фасад дома офицеров. В ЦВО URA.RU рассказали, что установка барельефа является восстановление исторического облика здания. Там же отметили, что барельеф является копией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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