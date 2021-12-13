Главный свердловский коммунист защитил барельеф Сталина. «Славные страницы истории»

14 декабря 2021 в 17:55 Размер текста - 17 +

Барельеф Сталину установлен на Окружном Доме Офицеров 13 декабря Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Депутат свердловского заксобрания от КПРФ Александр Ивачев позитивно высказался насчет восстановления барельефа Сталина на Окружном Доме Офицеров в Екатеринбурге. В разговоре с корреспондентом URA.RU он отметил, что люди должны помнить свою историю. «Я считаю, что уничтожать самые славные страницы истории нашего государства ни в коем случае нельзя. Люди должны помнить о своей истории, и генералиссимус Сталин сыграл ключевую роль в нашей величайшей победе за всю историю государства. Его присутствие на доме офицеров абсолютно оправдано» — рассказал депутат в разговоре с URA.RU. Ранее мы писали о том, что жители Екатеринбурга бурно отреагировали на установку барельефа Сталина на Окружном Доме Офицеров в Екатеринбурге. Свои комментарии горожане оставляли под публикациями с изображением советского вождя, которое поместили на фасад дома офицеров. В ЦВО URA.RU рассказали, что установка барельефа является восстановление исторического облика здания. Там же отметили, что барельеф является копией. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Депутат свердловского заксобрания от КПРФ Александр Ивачев позитивно высказался насчет восстановления барельефа Сталина на Окружном Доме Офицеров в Екатеринбурге. В разговоре с корреспондентом URA.RU он отметил, что люди должны помнить свою историю. «Я считаю, что уничтожать самые славные страницы истории нашего государства ни в коем случае нельзя. Люди должны помнить о своей истории, и генералиссимус Сталин сыграл ключевую роль в нашей величайшей победе за всю историю государства. Его присутствие на доме офицеров абсолютно оправдано» — рассказал депутат в разговоре с URA.RU. Ранее мы писали о том, что жители Екатеринбурга бурно отреагировали на установку барельефа Сталина на Окружном Доме Офицеров в Екатеринбурге. Свои комментарии горожане оставляли под публикациями с изображением советского вождя, которое поместили на фасад дома офицеров. В ЦВО URA.RU рассказали, что установка барельефа является восстановление исторического облика здания. Там же отметили, что барельеф является копией.