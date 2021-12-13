Депутат свердловского заксобрания от КПРФ Александр Ивачев позитивно высказался насчет восстановления барельефа Сталина на Окружном Доме Офицеров в Екатеринбурге. В разговоре с корреспондентом URA.RU он отметил, что люди должны помнить свою историю.
«Я считаю, что уничтожать самые славные страницы истории нашего государства ни в коем случае нельзя. Люди должны помнить о своей истории, и генералиссимус Сталин сыграл ключевую роль в нашей величайшей победе за всю историю государства. Его присутствие на доме офицеров абсолютно оправдано» — рассказал депутат в разговоре с URA.RU.
Ранее мы писали о том, что жители Екатеринбурга бурно отреагировали на установку барельефа Сталина на Окружном Доме Офицеров в Екатеринбурге. Свои комментарии горожане оставляли под публикациями с изображением советского вождя, которое поместили на фасад дома офицеров. В ЦВО URA.RU рассказали, что установка барельефа является восстановление исторического облика здания. Там же отметили, что барельеф является копией.
Депутат свердловского заксобрания от КПРФ Александр Ивачев позитивно высказался насчет восстановления барельефа Сталина на Окружном Доме Офицеров в Екатеринбурге. В разговоре с корреспондентом URA.RU он отметил, что люди должны помнить свою историю. «Я считаю, что уничтожать самые славные страницы истории нашего государства ни в коем случае нельзя. Люди должны помнить о своей истории, и генералиссимус Сталин сыграл ключевую роль в нашей величайшей победе за всю историю государства. Его присутствие на доме офицеров абсолютно оправдано» — рассказал депутат в разговоре с URA.RU. Ранее мы писали о том, что жители Екатеринбурга бурно отреагировали на установку барельефа Сталина на Окружном Доме Офицеров в Екатеринбурге. Свои комментарии горожане оставляли под публикациями с изображением советского вождя, которое поместили на фасад дома офицеров. В ЦВО URA.RU рассказали, что установка барельефа является восстановление исторического облика здания. Там же отметили, что барельеф является копией.