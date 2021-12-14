В МИД РФ пообещали ответить на санкции против ЧВК «Вагнера»

14 декабря 2021 в 20:20 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнера» не подконтрольна официальным российским властям, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия сохраняет за собой право ответа на санкции Европейского союза против частной военной компании «Группа Вагнера». Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ранее главы МИД ЕС ввели санкции против ЧВК «Вагнера». Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что власти России не имеют никакого отношения к деятельности частных военных компаний, пишет телеканал 360. «Европейский союз продолжает нелегитимную с международно-правовой точки зрения практику односторонних ограничений. Введены очередные санкции против восьми российских граждан и четырех организаций, безосновательно объявленных виновными в причастности к некоей частной военной компании. Частные военные компании не подконтрольны официальным властям Российской Федерации. Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС», — приводит слова Захаровой официальный сайт МИД РФ. Захарова отметила, что все государства, где были задействованы ЧВК, пострадали от «экспорта» западной демократии. При этом Евросоюз ставит под сомнение суверенное право государств-членов ООН выстраивать независимую внутреннюю и внешнюю политику. Представитель МИД отметила, что ЕС при этом снисходительно относится в западным ЧВК, которые «опутали своими сетями целые регионы мира». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия сохраняет за собой право ответа на санкции Европейского союза против частной военной компании «Группа Вагнера». Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ранее главы МИД ЕС ввели санкции против ЧВК «Вагнера». Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что власти России не имеют никакого отношения к деятельности частных военных компаний, пишет телеканал 360. «Европейский союз продолжает нелегитимную с международно-правовой точки зрения практику односторонних ограничений. Введены очередные санкции против восьми российских граждан и четырех организаций, безосновательно объявленных виновными в причастности к некоей частной военной компании. Частные военные компании не подконтрольны официальным властям Российской Федерации. Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС», — приводит слова Захаровой официальный сайт МИД РФ. Захарова отметила, что все государства, где были задействованы ЧВК, пострадали от «экспорта» западной демократии. При этом Евросоюз ставит под сомнение суверенное право государств-членов ООН выстраивать независимую внутреннюю и внешнюю политику. Представитель МИД отметила, что ЕС при этом снисходительно относится в западным ЧВК, которые «опутали своими сетями целые регионы мира».