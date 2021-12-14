В комитете ГД одобрили закон о QR-кодах в общественных местах

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщил глава комитета Василий Пискарев.
«Коллеги, то, что надо принимать в первом чтении, я даже в этом не сомневаюсь. И надо приступать тут же к работе над поправками к законопроекту. Поправки ко второму чтению в законопроект о QR-кодах уже начали поступать из регионов», — передает ТАСС слова Пискарев.
Ранее комитет Государственной Думы по здравоохранению также выступил с рекомендацией принять законопроект. Законопроект подразумевает повсеместное введение QR-кодов для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, учреждений культуры, а также массовых мероприятий.
Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщил глава комитета Василий Пискарев. «Коллеги, то, что надо принимать в первом чтении, я даже в этом не сомневаюсь. И надо приступать тут же к работе над поправками к законопроекту. Поправки ко второму чтению в законопроект о QR-кодах уже начали поступать из регионов», — передает ТАСС слова Пискарев. Ранее комитет Государственной Думы по здравоохранению также выступил с рекомендацией принять законопроект. Законопроект подразумевает повсеместное введение QR-кодов для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, учреждений культуры, а также массовых мероприятий.