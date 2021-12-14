В комитете ГД одобрили закон о QR-кодах в общественных местах

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Профильный комитет Госдумы по безопасности поддержал идею о введении QR-кодов в общественных местах Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщил глава комитета Василий Пискарев.

«Коллеги, то, что надо принимать в первом чтении, я даже в этом не сомневаюсь. И надо приступать тут же к работе над поправками к законопроекту. Поправки ко второму чтению в законопроект о QR-кодах уже начали поступать из регионов», — передает ТАСС слова Пискарев.

Ранее комитет Государственной Думы по здравоохранению также выступил с рекомендацией принять законопроект. Законопроект подразумевает повсеместное введение QR-кодов для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, учреждений культуры, а также массовых мероприятий.

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Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщил глава комитета Василий Пискарев. «Коллеги, то, что надо принимать в первом чтении, я даже в этом не сомневаюсь. И надо приступать тут же к работе над поправками к законопроекту. Поправки ко второму чтению в законопроект о QR-кодах уже начали поступать из регионов», — передает ТАСС слова Пискарев. Ранее комитет Государственной Думы по здравоохранению также выступил с рекомендацией принять законопроект. Законопроект подразумевает повсеместное введение QR-кодов для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, учреждений культуры, а также массовых мероприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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