Закон о QR-кодах одобрили в профильном комитете Госдумы

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Ранее Госдума отклонила законопроект о введении QR-кодов на авиа- и железнодорожном транспорте Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Комитет Государственной Думы по здравоохранению выступил с рекомендацией для нижней палаты парламента поддержать законопроект о введении QR-кодов. Об этом заявил глава комитета Дмитрий Хубезов.

«Наше заключение — поддержать и рекомендовать принять в первом чтении», — цитирует Хубезова «Интерфакс». Законопроект подразумевает повсеместное введение QR-кодов для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, учреждений культуры, а также массовых мероприятий.

Ранее Госдума отклонила законопроект о введение QR-кодов на транспорте. По мнению депутатов, закон требует дополнительной доработки. Лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов считает, что оба эти закона должны быть отклонены.

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Комитет Государственной Думы по здравоохранению выступил с рекомендацией для нижней палаты парламента поддержать законопроект о введении QR-кодов. Об этом заявил глава комитета Дмитрий Хубезов. «Наше заключение — поддержать и рекомендовать принять в первом чтении», — цитирует Хубезова «Интерфакс». Законопроект подразумевает повсеместное введение QR-кодов для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, учреждений культуры, а также массовых мероприятий. Ранее Госдума отклонила законопроект о введение QR-кодов на транспорте. По мнению депутатов, закон требует дополнительной доработки. Лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов считает, что оба эти закона должны быть отклонены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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