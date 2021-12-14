Закон о QR-кодах одобрили в профильном комитете Госдумы

Ранее Госдума отклонила законопроект о введении QR-кодов на авиа- и железнодорожном транспорте Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Комитет Государственной Думы по здравоохранению выступил с рекомендацией для нижней палаты парламента поддержать законопроект о введении QR-кодов. Об этом заявил глава комитета Дмитрий Хубезов.

«Наше заключение — поддержать и рекомендовать принять в первом чтении», — цитирует Хубезова «Интерфакс». Законопроект подразумевает повсеместное введение QR-кодов для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, учреждений культуры, а также массовых мероприятий.

Ранее Госдума отклонила законопроект о введение QR-кодов на транспорте. По мнению депутатов, закон требует дополнительной доработки. Лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов считает, что оба эти закона должны быть отклонены.