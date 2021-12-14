КПРФ направила Мишустину жалобы граждан о QR-кодах. «Их поток не прекращается»

15 декабря 2021 в 02:05 Размер текста - 17 +

КПРФ отправила Михаилу Мишустину жалобы россиян на QR-коды Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Фракция политической партии КПРФ направила вице-министру России Михаилу Мишустину почти 50 тысяч страниц обращений россиян, выступающих против введения QR-кодов. Текст письма с подписью лидера партии Геннадия Зюганова опубликована в telegram-канале депутата Государственной Думы (Госдумы) Ирины Филатовой. «Фракция КПРФ категорически не приемлет принятия тех ограничительных мер, которые будут внедрены в случае принятия обеих законодательных инициатив и затронут абсолютно всех жителей Российской Федерации», — написано в обращении. В нем написано, что изначально сбор обращений граждан предполагалось организовать только в регионах, где была избрана Ирина Филатова (Республики Марий Эд, Мордовия и Чувашия), однако практически сразу же с начала сбора к этому процессу подключились граждане из всей субъектов РФ. Согласно письму, поток обращений по поводу отмены QR-кодов не прекращается. Отмечено, что приложение к письму с обращениями граждан составляет 49342 листа. Правительство РФ 12 ноября объявило о введении QR-кодов на всей территории страны. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что без сертификатов о вакцинации россияне смогут заходить в аптеки и продовольственные магазины. При посещении остальных общественных мест граждан обязали предоставлять выписку из сертификата о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, срок которого не превышает 24 часов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Фракция политической партии КПРФ направила вице-министру России Михаилу Мишустину почти 50 тысяч страниц обращений россиян, выступающих против введения QR-кодов. Текст письма с подписью лидера партии Геннадия Зюганова опубликована в telegram-канале депутата Государственной Думы (Госдумы) Ирины Филатовой. «Фракция КПРФ категорически не приемлет принятия тех ограничительных мер, которые будут внедрены в случае принятия обеих законодательных инициатив и затронут абсолютно всех жителей Российской Федерации», — написано в обращении. В нем написано, что изначально сбор обращений граждан предполагалось организовать только в регионах, где была избрана Ирина Филатова (Республики Марий Эд, Мордовия и Чувашия), однако практически сразу же с начала сбора к этому процессу подключились граждане из всей субъектов РФ. Согласно письму, поток обращений по поводу отмены QR-кодов не прекращается. Отмечено, что приложение к письму с обращениями граждан составляет 49342 листа. Правительство РФ 12 ноября объявило о введении QR-кодов на всей территории страны. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что без сертификатов о вакцинации россияне смогут заходить в аптеки и продовольственные магазины. При посещении остальных общественных мест граждан обязали предоставлять выписку из сертификата о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, срок которого не превышает 24 часов.