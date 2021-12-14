Исследование: треть россиян поддерживает введение QR-кодов

15 декабря 2021 в 08:53 Размер текста - 17 +

Исследование HeadHunter показало, сколько россиян поддерживают введение QR-кодов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Введенную российскими властями в России систему QR-кодов поддерживает каждый третий гражданин. Об этом свидетельствуют данные исследования рекрутинговой компании HeadHunter. Также почти половина населения обеспокоена темпами распространения COVID. «Около 49% респондентов обеспокоены высокими темпами распространения коронавирусной инфекции в стране. Каждый третий россиянин (35% женщин и 32% мужчин) положительно относится к концепции QR-кодов как к инструменту сдерживания распространения вируса», — передает РИА «Новости» данные исследования. Также отмечается, что вакцинированные от COVID граждане намного активнее поддерживают QR-коды, из числа непривитых — всего 7%. В то же время 29% опрошенных готовы поддержать введение ограничений для непривитых. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента РФ не будет рассматривать законопроект о введении QR-кодов в общественном транспорте. По его словам, на это решение повлиял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что закон не должен ограничивать права россиян, передает телеканал 360. В Минтрансе РФ уточнили, что ведомстве займется доработкой документа, сообщает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Введенную российскими властями в России систему QR-кодов поддерживает каждый третий гражданин. Об этом свидетельствуют данные исследования рекрутинговой компании HeadHunter. Также почти половина населения обеспокоена темпами распространения COVID. «Около 49% респондентов обеспокоены высокими темпами распространения коронавирусной инфекции в стране. Каждый третий россиянин (35% женщин и 32% мужчин) положительно относится к концепции QR-кодов как к инструменту сдерживания распространения вируса», — передает РИА «Новости» данные исследования. Также отмечается, что вакцинированные от COVID граждане намного активнее поддерживают QR-коды, из числа непривитых — всего 7%. В то же время 29% опрошенных готовы поддержать введение ограничений для непривитых. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента РФ не будет рассматривать законопроект о введении QR-кодов в общественном транспорте. По его словам, на это решение повлиял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что закон не должен ограничивать права россиян, передает телеканал 360. В Минтрансе РФ уточнили, что ведомстве займется доработкой документа, сообщает RT.