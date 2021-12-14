Исследование: треть россиян поддерживает введение QR-кодов

Введенную российскими властями в России систему QR-кодов поддерживает каждый третий гражданин. Об этом свидетельствуют данные исследования рекрутинговой компании HeadHunter. Также почти половина населения обеспокоена темпами распространения COVID.
«Около 49% респондентов обеспокоены высокими темпами распространения коронавирусной инфекции в стране. Каждый третий россиянин (35% женщин и 32% мужчин) положительно относится к концепции QR-кодов как к инструменту сдерживания распространения вируса», — передает РИА «Новости» данные исследования.
Также отмечается, что вакцинированные от COVID граждане намного активнее поддерживают QR-коды, из числа непривитых — всего 7%. В то же время 29% опрошенных готовы поддержать введение ограничений для непривитых.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента РФ не будет рассматривать законопроект о введении QR-кодов в общественном транспорте. По его словам, на это решение повлиял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что закон не должен ограничивать права россиян, передает телеканал 360. В Минтрансе РФ уточнили, что ведомстве займется доработкой документа, сообщает RT.
Введенную российскими властями в России систему QR-кодов поддерживает каждый третий гражданин. Об этом свидетельствуют данные исследования рекрутинговой компании HeadHunter. Также почти половина населения обеспокоена темпами распространения COVID. «Около 49% респондентов обеспокоены высокими темпами распространения коронавирусной инфекции в стране. Каждый третий россиянин (35% женщин и 32% мужчин) положительно относится к концепции QR-кодов как к инструменту сдерживания распространения вируса», — передает РИА «Новости» данные исследования. Также отмечается, что вакцинированные от COVID граждане намного активнее поддерживают QR-коды, из числа непривитых — всего 7%. В то же время 29% опрошенных готовы поддержать введение ограничений для непривитых. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента РФ не будет рассматривать законопроект о введении QR-кодов в общественном транспорте. По его словам, на это решение повлиял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что закон не должен ограничивать права россиян, передает телеканал 360. В Минтрансе РФ уточнили, что ведомстве займется доработкой документа, сообщает RT.