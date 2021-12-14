14 декабря 2021

В челябинском районе из-за ОРВИ закрыли детский сад

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, детский сад, сон час, детские кровати
Карантин из-за ОРВИ введен в детских садах области в 16 группах Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Нагайбакском районе Челябинской области на карантин из-за всплеска заболевания ОРВИ закрыли на карантин один сельский детсад. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства образования области.

«Сельский детский сад в Нагайбакском районе закрыт на карантин. Причиной карантина стал всплеск заболевания ОРВИ», — сообщили URA.RU в министерстве.

В пресс-службе министерства добавили, что всего на карантине из-за ОРВИ в детских садах области находится 16 групп. На изоляции, как контактные с больным коронавирусом находятся шесть групп в детских садах Челябинска, Копейска, Трехгорного, Златоуста и Кусаинского района.

Ранее власти Катав-Ивановского района (Челябинская область) объявили, что все школы муниципалитета с 14 по 20 декабря уйдут на карантин, чтобы предотвратить распространение ОРВИ. Однако спустя сутки власти изменили свое решение и перевели школы района на дистанционный режим обучения.

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В Нагайбакском районе Челябинской области на карантин из-за всплеска заболевания ОРВИ закрыли на карантин один сельский детсад. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства образования области. «Сельский детский сад в Нагайбакском районе закрыт на карантин. Причиной карантина стал всплеск заболевания ОРВИ», — сообщили URA.RU в министерстве. В пресс-службе министерства добавили, что всего на карантине из-за ОРВИ в детских садах области находится 16 групп. На изоляции, как контактные с больным коронавирусом находятся шесть групп в детских садах Челябинска, Копейска, Трехгорного, Златоуста и Кусаинского района. Ранее власти Катав-Ивановского района (Челябинская область) объявили, что все школы муниципалитета с 14 по 20 декабря уйдут на карантин, чтобы предотвратить распространение ОРВИ. Однако спустя сутки власти изменили свое решение и перевели школы района на дистанционный режим обучения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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