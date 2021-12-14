В челябинском районе из-за ОРВИ закрыли детский сад

Карантин из-за ОРВИ введен в детских садах области в 16 группах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Нагайбакском районе Челябинской области на карантин из-за всплеска заболевания ОРВИ закрыли на карантин один сельский детсад. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства образования области.

«Сельский детский сад в Нагайбакском районе закрыт на карантин. Причиной карантина стал всплеск заболевания ОРВИ», — сообщили URA.RU в министерстве.

В пресс-службе министерства добавили, что всего на карантине из-за ОРВИ в детских садах области находится 16 групп. На изоляции, как контактные с больным коронавирусом находятся шесть групп в детских садах Челябинска, Копейска, Трехгорного, Златоуста и Кусаинского района.

Ранее власти Катав-Ивановского района (Челябинская область) объявили, что все школы муниципалитета с 14 по 20 декабря уйдут на карантин, чтобы предотвратить распространение ОРВИ. Однако спустя сутки власти изменили свое решение и перевели школы района на дистанционный режим обучения.