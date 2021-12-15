Тюменские бизнесмены обратились к Мишустину из-за QR-кодов в ТРЦ. «Мы терпим колоссальные убытки»

15 декабря 2021 в 12:45 Размер текста - 17 +

Выручка тюменских предпринимателей на фоне введения QR-кодов упала на 60-80% Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские бизнесмены — арендаторы помещений в ТРЦ написали открытые письма главе правительства РФ Михаилу Мишустину и губернатору Тюменской области с просьбой отменить QR-коды в торговых центрах региона и вернуть ряд льгот для предпринимателей. Сканы документов имеются в распоряжении редакции URA.RU. Коммерсанты отметили, что на фоне введенных правительством антиковидных мер они несут колоссальные убытки. «Уважаемый Михаил Владимирович! Сегодня мы уже точно можем утверждать, что введенная на территории Тюменской области с 8.11.2021 года система QR-кодов для посещения наших магазинов, кафе, кинотеатров, предприятий сферы услуг, которые расположены на территории ТРЦ, очень сильно влияет на наши выручки. Рост количества вакцинированных граждан в Тюменской области очень слабо влияет на восстановление наших оборотов, которые в первые недели работы системы QR-кодов упали на 60-80%. Мы продолжаем терпеть колоссальные убытки», — указано в обращении предпринимателей к Мишустину. Тюменские предприниматели в качестве мер поддержки просят главу правительства РФ вернуть программу невозвратных зарплатных кредитов, отменить налоги для предпринимателей и организаций, которые осуществляют свою деятельность во время действия ограничительных мер за четвертый квартал 2021 год и за первый квартал 2022 года, а также расширить список пострадавших отраслей и включить в него все ОКВЭД, которые относятся к розничной торговле. В аналогичном обращении к губернатору Моору лучшей помощью бизнесу они называют полную отмену QR-кодов для посещения ТРЦ. В информационный центр правительства Тюменской области направлен запрос. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тюменские бизнесмены — арендаторы помещений в ТРЦ написали открытые письма главе правительства РФ Михаилу Мишустину и губернатору Тюменской области с просьбой отменить QR-коды в торговых центрах региона и вернуть ряд льгот для предпринимателей. Сканы документов имеются в распоряжении редакции URA.RU. Коммерсанты отметили, что на фоне введенных правительством антиковидных мер они несут колоссальные убытки. «Уважаемый Михаил Владимирович! Сегодня мы уже точно можем утверждать, что введенная на территории Тюменской области с 8.11.2021 года система QR-кодов для посещения наших магазинов, кафе, кинотеатров, предприятий сферы услуг, которые расположены на территории ТРЦ, очень сильно влияет на наши выручки. Рост количества вакцинированных граждан в Тюменской области очень слабо влияет на восстановление наших оборотов, которые в первые недели работы системы QR-кодов упали на 60-80%. Мы продолжаем терпеть колоссальные убытки», — указано в обращении предпринимателей к Мишустину. Тюменские предприниматели в качестве мер поддержки просят главу правительства РФ вернуть программу невозвратных зарплатных кредитов, отменить налоги для предпринимателей и организаций, которые осуществляют свою деятельность во время действия ограничительных мер за четвертый квартал 2021 год и за первый квартал 2022 года, а также расширить список пострадавших отраслей и включить в него все ОКВЭД, которые относятся к розничной торговле. В аналогичном обращении к губернатору Моору лучшей помощью бизнесу они называют полную отмену QR-кодов для посещения ТРЦ. В информационный центр правительства Тюменской области направлен запрос.