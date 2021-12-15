Голикова заинтересовалась ценами ПЦР-тестов после материала URA.RU

Накрутка цен на анализы в некоторых лабораториях составляет до 200% Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пообещала, что правительство инициирует проверку ценообразования ПЦР-тестов в лабораториях России. Об этом URA.RU сообщил депутата Госдумы РФ Андрей Альшевских, который входит в состав думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.

«14 декабря на заседании комитета рассматривался законопроект по внесению изменений в закон сандэпидемблагополучия и внесению ограничительных мер. На комитете присутствовала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Одной из тем, которую обсуждали, стала стоимость ПЦР-тестов. Голикова сказала, что они разберутся с ценообразованием ПЦР-теста и почему в регионах они дорого стоят», — уточнил Альшевских. Депутат не исключил, что поводом для обсуждения проблематики стало расследование URA.RU о прибыльности рынка лабораторных исследований.

Получить оперативный комментарий у представителей Голиковой на момент публикации не удалось. В правительство РФ был отправлен запрос. Ответ получен не был.

Ранее URA.RU выпустило расследование о том, сколько частные клиники и лаборатории заработали на проведении ПЦР-тестов. Выяснилось, что накрутка цен на анализы составляет до 200%. Материал агентства стал поводом для обсуждения в Telegram-каналах. Публикацию URA.RU о лабораториях России, заработавших на ПЦР-тестах, репостнул «НЕЗЫГАРЬ» (более 325 тысяч подписчиков). Итогом резонанса стало то, что Федеральная антимонопольная служба проанализирует стоимость ПЦР-тестов на выявление COVID-19.