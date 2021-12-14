14 декабря 2021
13 декабря 2021

В ЯНАО бизнесмена наказали за дорогую гречку

© Служба новостей «URA.RU»
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Супермаркет
В Губкинском гречка продавалась по завышенной цене Фото:

В городе Губкинский (ЯНАО) предприниматель необоснованно завысил цену на гречневую крупу и замороженные тушки цыпленка бройлера. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.

«Прокуратура г. Губкинский проверила соблюдение требований законодательства о ценообразовании в отделе гастрономия ТЦ „Ямал-Пурпе“. В ходе надзорных мероприятий выявлены факты превышения предельно допустимой торговой надбавки при установлении розничной цены на гречневую крупу и замороженные тушки цыпленка бройлера», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокурор возбудил административное дело по факту нарушение порядка ценообразования. Виновному был вынесен штраф в 50 тысяч рублей, также после проверки цены в магазине приведены в соответствие с законодательством.

Ранее URA.RU сообщало, что в магазине Салехарда продавались продукты первой необходимости по завышенным ценам. После прокурорской проверки виновному был назначен штраф в 50 тысяч рублей.

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В городе Губкинский (ЯНАО) предприниматель необоснованно завысил цену на гречневую крупу и замороженные тушки цыпленка бройлера. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. «Прокуратура г. Губкинский проверила соблюдение требований законодательства о ценообразовании в отделе гастрономия ТЦ „Ямал-Пурпе“. В ходе надзорных мероприятий выявлены факты превышения предельно допустимой торговой надбавки при установлении розничной цены на гречневую крупу и замороженные тушки цыпленка бройлера», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Прокурор возбудил административное дело по факту нарушение порядка ценообразования. Виновному был вынесен штраф в 50 тысяч рублей, также после проверки цены в магазине приведены в соответствие с законодательством. Ранее URA.RU сообщало, что в магазине Салехарда продавались продукты первой необходимости по завышенным ценам. После прокурорской проверки виновному был назначен штраф в 50 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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