В ЯНАО бизнесмена наказали за дорогую гречку

В Губкинском гречка продавалась по завышенной цене Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Губкинский (ЯНАО) предприниматель необоснованно завысил цену на гречневую крупу и замороженные тушки цыпленка бройлера. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.

«Прокуратура г. Губкинский проверила соблюдение требований законодательства о ценообразовании в отделе гастрономия ТЦ „Ямал-Пурпе“. В ходе надзорных мероприятий выявлены факты превышения предельно допустимой торговой надбавки при установлении розничной цены на гречневую крупу и замороженные тушки цыпленка бройлера», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокурор возбудил административное дело по факту нарушение порядка ценообразования. Виновному был вынесен штраф в 50 тысяч рублей, также после проверки цены в магазине приведены в соответствие с законодательством.

Ранее URA.RU сообщало, что в магазине Салехарда продавались продукты первой необходимости по завышенным ценам. После прокурорской проверки виновному был назначен штраф в 50 тысяч рублей.