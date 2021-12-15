Задержанных топ-менеджеров шахты «Листвяжная» выгнали из ЕР

Михаил Федяев и Сергей Махраков были задержаны сотрудниками Следственного комитета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

«Единая Россия» приостановила членство в партии владельцев шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Михаила Федяева и Сергея Махракова. Ранее они были арестованы сотрудниками Следственного комитета РФ.

«В соответствии с Уставом „Единой России“ членство Михаила Федяева в партии приостановлено. Членство Махракова, который состоял в „Единой России“ с ноября 2012 года, было приостановлено на следующий день после взрыва на шахте», — сообщает NGS42.RU со ссылкой на пресс-службу регионального отделения партии.

Ранее сотрудники СК задержали Михаила Федяева, собственника холдинга СДС, владеющего шахтой «Листвяжная». Также был задержан директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков. В результате взрыва на шахте погиб 51 человек, еще 106 пострадали, пишет RT.