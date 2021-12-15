Задержанных топ-менеджеров шахты «Листвяжная» выгнали из ЕР

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оглашение приговора бывшему замгубернатора Пугину Сергею. Курган, арестант, клетка, арест, наручники, заключение под стражу
Михаил Федяев и Сергей Махраков были задержаны сотрудниками Следственного комитета Фото:
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В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

«Единая Россия» приостановила членство в партии владельцев шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Михаила Федяева и Сергея Махракова. Ранее они были арестованы сотрудниками Следственного комитета РФ.

«В соответствии с Уставом „Единой России“ членство Михаила Федяева в партии приостановлено. Членство Махракова, который состоял в „Единой России“ с ноября 2012 года, было приостановлено на следующий день после взрыва на шахте», — сообщает NGS42.RU со ссылкой на пресс-службу регионального отделения партии.

Ранее сотрудники СК задержали Михаила Федяева, собственника холдинга СДС, владеющего шахтой «Листвяжная». Также был задержан директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков. В результате взрыва на шахте погиб 51 человек, еще 106 пострадали, пишет RT.

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«Единая Россия» приостановила членство в партии владельцев шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Михаила Федяева и Сергея Махракова. Ранее они были арестованы сотрудниками Следственного комитета РФ. «В соответствии с Уставом „Единой России“ членство Михаила Федяева в партии приостановлено. Членство Махракова, который состоял в „Единой России“ с ноября 2012 года, было приостановлено на следующий день после взрыва на шахте», — сообщает NGS42.RU со ссылкой на пресс-службу регионального отделения партии. Ранее сотрудники СК задержали Михаила Федяева, собственника холдинга СДС, владеющего шахтой «Листвяжная». Также был задержан директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков. В результате взрыва на шахте погиб 51 человек, еще 106 пострадали, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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