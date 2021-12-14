14 декабря 2021
13 декабря 2021

Жителям ЯНАО дадут возможность слетать в Москву на новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый споттинг в Кольцово. Екатеринбург, авиа, сибирь, S7
Авиакомпания S7 запускает дополнительные авиарейсы на время новогодних каникул Фото:

Авиакомпании запускают в ЯНАО на время новогодних праздников дополнительные авиарейсы. Как сообщается на официальном сайте окружного правительства, авиаперевозчик S7 вводит рейс на время праздников из Нового Уренгоя в Москву.

«Авиакомпания S7 вводит дополнительный ежедневный рейс в Москву: с 25 по 31 декабря и с 7 по 9 января запланированы вылеты в 10:15. Традиционный ежедневный рейс авиаперевозчика в столичный аэропорт Домодедово с вылетом из Нового Уренгоя в 8:45 остается в расписании», — говорится в сообщении.

Также авиакомпания запланировала вылеты два раза в день из Нового Уренгоя в Новосибирск на 24 и 27 декабря, а также на 7 января. Таким образом рейсы в Сибирь в новогодний период станут ежедневными.

Помимо этого, новое направление открывает авиаперевозчик «ЯМАЛ». Вылеты будут совершаться из Надыма в Москву на 29 и 30 декабря. А также в конце новогодних праздников из нового Уренгоя появятся дополнительные рейсы в Новосибирск, Пермь, Казань и Сочи. С 24 декабря возобновляются ежедневные авиарейсы в столицу, а 31 декабря будет выполнен дополнительный полет. Также компания «ЮВТ Аэро» планирует дополнительные полеты в Казань 28 и 31 декабря.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» открывает дополнительные рейсы из Салехарда в Москву и Тюмень на время новогодних праздников. А также жители ЯНАО смогут улететь из окружной столицы и Нового Уренгоя в Сочи с 27 и 28 декабря.

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Авиакомпании запускают в ЯНАО на время новогодних праздников дополнительные авиарейсы. Как сообщается на официальном сайте окружного правительства, авиаперевозчик S7 вводит рейс на время праздников из Нового Уренгоя в Москву. «Авиакомпания S7 вводит дополнительный ежедневный рейс в Москву: с 25 по 31 декабря и с 7 по 9 января запланированы вылеты в 10:15. Традиционный ежедневный рейс авиаперевозчика в столичный аэропорт Домодедово с вылетом из Нового Уренгоя в 8:45 остается в расписании», — говорится в сообщении. Также авиакомпания запланировала вылеты два раза в день из Нового Уренгоя в Новосибирск на 24 и 27 декабря, а также на 7 января. Таким образом рейсы в Сибирь в новогодний период станут ежедневными. Помимо этого, новое направление открывает авиаперевозчик «ЯМАЛ». Вылеты будут совершаться из Надыма в Москву на 29 и 30 декабря. А также в конце новогодних праздников из нового Уренгоя появятся дополнительные рейсы в Новосибирск, Пермь, Казань и Сочи. С 24 декабря возобновляются ежедневные авиарейсы в столицу, а 31 декабря будет выполнен дополнительный полет. Также компания «ЮВТ Аэро» планирует дополнительные полеты в Казань 28 и 31 декабря. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» открывает дополнительные рейсы из Салехарда в Москву и Тюмень на время новогодних праздников. А также жители ЯНАО смогут улететь из окружной столицы и Нового Уренгоя в Сочи с 27 и 28 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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