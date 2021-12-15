Жириновский сделал семь прививок от коронавируса

15 декабря 2021 в 16:47 Размер текста - 17 +

Владимир Жириновский поставил себе семь прививок от COVID-19 с сентября 2020 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский поставил себе седьмую прививку от коронавируса. Политик вакцинировался «КовиВаком». «Вакцинируйтесь, друзья. Ранее я уже сделал вакцинацию „Спутником V“, а на этот раз — „КовиВаком“ от Центра им. Чумакова. Это классическая вакцина с инактивированным вирусом, технология, испытанная десятилетиями. В общей сложности для меня это уже седьмой укол, начиная с сентября 2020 года. И я ни разу не болел коронавирусом, чувствую себя хорошо», — сообщил Жириновский в своем telegram-канале. Ранее Жириновский заявил, что нежелание людей вакцинироваться — это форма протеста россиян против власти. Политик также предложил отменять регистрацию партий, которые поддерживают антипрививочников, пишет «Национальная служба новостей». По словам Жириновского, необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто выступает против вакцинации, сообщает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский поставил себе седьмую прививку от коронавируса. Политик вакцинировался «КовиВаком». «Вакцинируйтесь, друзья. Ранее я уже сделал вакцинацию „Спутником V“, а на этот раз — „КовиВаком“ от Центра им. Чумакова. Это классическая вакцина с инактивированным вирусом, технология, испытанная десятилетиями. В общей сложности для меня это уже седьмой укол, начиная с сентября 2020 года. И я ни разу не болел коронавирусом, чувствую себя хорошо», — сообщил Жириновский в своем telegram-канале. Ранее Жириновский заявил, что нежелание людей вакцинироваться — это форма протеста россиян против власти. Политик также предложил отменять регистрацию партий, которые поддерживают антипрививочников, пишет «Национальная служба новостей». По словам Жириновского, необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто выступает против вакцинации, сообщает RT.