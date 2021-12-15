Жириновский сделал семь прививок от коронавируса

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский поставил себе седьмую прививку от коронавируса. Политик вакцинировался «КовиВаком».
«Вакцинируйтесь, друзья. Ранее я уже сделал вакцинацию „Спутником V“, а на этот раз — „КовиВаком“ от Центра им. Чумакова. Это классическая вакцина с инактивированным вирусом, технология, испытанная десятилетиями. В общей сложности для меня это уже седьмой укол, начиная с сентября 2020 года. И я ни разу не болел коронавирусом, чувствую себя хорошо», — сообщил Жириновский в своем telegram-канале.
Ранее Жириновский заявил, что нежелание людей вакцинироваться — это форма протеста россиян против власти. Политик также предложил отменять регистрацию партий, которые поддерживают антипрививочников, пишет «Национальная служба новостей». По словам Жириновского, необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто выступает против вакцинации, сообщает RT.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский поставил себе седьмую прививку от коронавируса. Политик вакцинировался «КовиВаком». «Вакцинируйтесь, друзья. Ранее я уже сделал вакцинацию „Спутником V“, а на этот раз — „КовиВаком“ от Центра им. Чумакова. Это классическая вакцина с инактивированным вирусом, технология, испытанная десятилетиями. В общей сложности для меня это уже седьмой укол, начиная с сентября 2020 года. И я ни разу не болел коронавирусом, чувствую себя хорошо», — сообщил Жириновский в своем telegram-канале. Ранее Жириновский заявил, что нежелание людей вакцинироваться — это форма протеста россиян против власти. Политик также предложил отменять регистрацию партий, которые поддерживают антипрививочников, пишет «Национальная служба новостей». По словам Жириновского, необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто выступает против вакцинации, сообщает RT.