Путин потребовал усилить поддержку семей с детьми

Правительство России должно разработать систему поддержки семей, где растут дети дошкольного возраста. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«На сегодняшний день адресную помощь от государства получают российские семьи, где растут порядка 7 млн детей. Задача ближайших лет — выстроить целую линейку поддержки семей, в которых растут дети в возрасте от рождения до окончания школы», — приводит слова Путина официальный сайт правительства РФ.
Президент отметил, что в сфере дошкольного образования за последние годы создано около 180 тысяч мест в яслях. Путин подчеркнул, что в 31 регионе страны вопрос с местами в яслях решен полностью.
Правительство России должно разработать систему поддержки семей, где растут дети дошкольного возраста. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. «На сегодняшний день адресную помощь от государства получают российские семьи, где растут порядка 7 млн детей. Задача ближайших лет — выстроить целую линейку поддержки семей, в которых растут дети в возрасте от рождения до окончания школы», — приводит слова Путина официальный сайт правительства РФ. Президент отметил, что в сфере дошкольного образования за последние годы создано около 180 тысяч мест в яслях. Путин подчеркнул, что в 31 регионе страны вопрос с местами в яслях решен полностью. В ходе совещания Путин также заявил, что для повышения доходов россиян важно помогать семьям с детьми, развивать отрасли регионов и создавать новые рабочие места. Президент также отметил, что приоритетной задачей для правительства является борьба с бедностью.