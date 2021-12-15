Путин потребовал усилить поддержку семей с детьми

15 декабря 2021 в 18:22 Размер текста - 17 +

За последние годы создано около 180 тысяч мест в яслях, подчеркнул Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство России должно разработать систему поддержки семей, где растут дети дошкольного возраста. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. «На сегодняшний день адресную помощь от государства получают российские семьи, где растут порядка 7 млн детей. Задача ближайших лет — выстроить целую линейку поддержки семей, в которых растут дети в возрасте от рождения до окончания школы», — приводит слова Путина официальный сайт правительства РФ. Президент отметил, что в сфере дошкольного образования за последние годы создано около 180 тысяч мест в яслях. Путин подчеркнул, что в 31 регионе страны вопрос с местами в яслях решен полностью. В ходе совещания Путин также заявил, что для повышения доходов россиян важно помогать семьям с детьми, развивать отрасли регионов и создавать новые рабочие места. Президент также отметил, что приоритетной задачей для правительства является борьба с бедностью. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство России должно разработать систему поддержки семей, где растут дети дошкольного возраста. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. «На сегодняшний день адресную помощь от государства получают российские семьи, где растут порядка 7 млн детей. Задача ближайших лет — выстроить целую линейку поддержки семей, в которых растут дети в возрасте от рождения до окончания школы», — приводит слова Путина официальный сайт правительства РФ. Президент отметил, что в сфере дошкольного образования за последние годы создано около 180 тысяч мест в яслях. Путин подчеркнул, что в 31 регионе страны вопрос с местами в яслях решен полностью. В ходе совещания Путин также заявил, что для повышения доходов россиян важно помогать семьям с детьми, развивать отрасли регионов и создавать новые рабочие места. Президент также отметил, что приоритетной задачей для правительства является борьба с бедностью.