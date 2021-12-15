Путин потребовал усилить поддержку семей с детьми

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Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, портрет, путин владимир
За последние годы создано около 180 тысяч мест в яслях, подчеркнул Владимир Путин Фото:

Правительство России должно разработать систему поддержки семей, где растут дети дошкольного возраста. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«На сегодняшний день адресную помощь от государства получают российские семьи, где растут порядка 7 млн детей. Задача ближайших лет — выстроить целую линейку поддержки семей, в которых растут дети в возрасте от рождения до окончания школы», — приводит слова Путина официальный сайт правительства РФ.

Президент отметил, что в сфере дошкольного образования за последние годы создано около 180 тысяч мест в яслях. Путин подчеркнул, что в 31 регионе страны вопрос с местами в яслях решен полностью.

В ходе совещания Путин также заявил, что для повышения доходов россиян важно помогать семьям с детьми, развивать отрасли регионов и создавать новые рабочие места. Президент также отметил, что приоритетной задачей для правительства является борьба с бедностью.

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Правительство России должно разработать систему поддержки семей, где растут дети дошкольного возраста. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. «На сегодняшний день адресную помощь от государства получают российские семьи, где растут порядка 7 млн детей. Задача ближайших лет — выстроить целую линейку поддержки семей, в которых растут дети в возрасте от рождения до окончания школы», — приводит слова Путина официальный сайт правительства РФ. Президент отметил, что в сфере дошкольного образования за последние годы создано около 180 тысяч мест в яслях. Путин подчеркнул, что в 31 регионе страны вопрос с местами в яслях решен полностью. В ходе совещания Путин также заявил, что для повышения доходов россиян важно помогать семьям с детьми, развивать отрасли регионов и создавать новые рабочие места. Президент также отметил, что приоритетной задачей для правительства является борьба с бедностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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