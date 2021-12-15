Ключевая чиновница полпредства в УрФО ушла в отставку

15 декабря 2021 в 19:44 Размер текста - 17 +

Анна Ленская была помощником у двух уральских полпредов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Помощник полпреда президента России в УрФО Анна Ленская, работавшая в аппарате госоргана почти 20 лет, ушла в отставку. Об этом URA.RU сообщили несколько источников и подтвердили в пресс-службе полномочного представительства. «Анна Ленская уволилась с 10 декабря», — заявила агентству пресс-секретарь полпредства Ольга Фролова. Связаться с самой экс-помощницей URA.RU не удалось. Близкий к полпредству источник поделился, что Ленской предложили другую работу, а сама она обдумывала свой уход с весны. На официальном сайте представительства чиновница еще значится действующим сотрудником. Анна Ленская была назначена помощником полпреда в конце 2018 года, еще при Николае Цуканове. В команде Владимира Якушева, назначенного осенью 2020 года, она курировала экономические и социальные вопросы. Теперь у полпреда Якушева остался единственный помощник — Евгений Гурарий. В федеральных властных структурах Ленская работает больше 20 лет — с 1999 года, но в аппарат полпредства попала в 2004-м в должности главного советника департамента по взаимодействию с органами власти. В 2009 году она получила должность федерального инспектора департамента по экономической политике, а через два года стала руководителем департамента. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Помощник полпреда президента России в УрФО Анна Ленская, работавшая в аппарате госоргана почти 20 лет, ушла в отставку. Об этом URA.RU сообщили несколько источников и подтвердили в пресс-службе полномочного представительства. «Анна Ленская уволилась с 10 декабря», — заявила агентству пресс-секретарь полпредства Ольга Фролова. Связаться с самой экс-помощницей URA.RU не удалось. Близкий к полпредству источник поделился, что Ленской предложили другую работу, а сама она обдумывала свой уход с весны. На официальном сайте представительства чиновница еще значится действующим сотрудником. Анна Ленская была назначена помощником полпреда в конце 2018 года, еще при Николае Цуканове. В команде Владимира Якушева, назначенного осенью 2020 года, она курировала экономические и социальные вопросы. Теперь у полпреда Якушева остался единственный помощник — Евгений Гурарий. В федеральных властных структурах Ленская работает больше 20 лет — с 1999 года, но в аппарат полпредства попала в 2004-м в должности главного советника департамента по взаимодействию с органами власти. В 2009 году она получила должность федерального инспектора департамента по экономической политике, а через два года стала руководителем департамента.