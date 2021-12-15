Названы сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году

15 декабря 2021 в 23:43 Размер текста - 17 +

Стали известны сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ для школьников в 2022 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Названы сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2022 году. Приказы Минпросвещения и Рособрнадзора опубликованы на официальном портале правовой информации. Досрочный период сдачи ОГЭ вместе с резервными днями запланирован с 21 апреля по 17 мая. Основной период сдачи экзаменов для девятиклассников будет проходить с 20 мая по 2 июля. Дополнительный период назначен на даты с 5 по 24 сентября. Что касается ЕГЭ, досрочный период сдачи ЕГЭ начнется 21 марта и закончится 15 апреля. Основной период вместе с резервными днями запланирован на период с 27 мая по 2 июля. Дополнительный период пройдет с 5 по 20 сентября. Продолжительность экзаменов по математике, русскому языку и литературе составит 3 часа 55 минут (235 минут); по физике, обществознанию, истории, биологии и химии — 3 часа (180 минут). Сдача информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и географии займет 2 часа 30 минут (150 минут). На письменную часть экзамена по иностранным языкам отвели 2 часа (120 минут), а на устную (раздел «Говорение») — 15 минут. В 2022 году ЕГЭ будет проходить в «доковидном» формате. Это значит, что в проекте расписания — досрочный, основной и дополнительный периоды проведения экзаменов, а также резервные дни. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Названы сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2022 году. Приказы Минпросвещения и Рособрнадзора опубликованы на официальном портале правовой информации. Досрочный период сдачи ОГЭ вместе с резервными днями запланирован с 21 апреля по 17 мая. Основной период сдачи экзаменов для девятиклассников будет проходить с 20 мая по 2 июля. Дополнительный период назначен на даты с 5 по 24 сентября. Что касается ЕГЭ, досрочный период сдачи ЕГЭ начнется 21 марта и закончится 15 апреля. Основной период вместе с резервными днями запланирован на период с 27 мая по 2 июля. Дополнительный период пройдет с 5 по 20 сентября. Продолжительность экзаменов по математике, русскому языку и литературе составит 3 часа 55 минут (235 минут); по физике, обществознанию, истории, биологии и химии — 3 часа (180 минут). Сдача информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и географии займет 2 часа 30 минут (150 минут). На письменную часть экзамена по иностранным языкам отвели 2 часа (120 минут), а на устную (раздел «Говорение») — 15 минут. В 2022 году ЕГЭ будет проходить в «доковидном» формате. Это значит, что в проекте расписания — досрочный, основной и дополнительный периоды проведения экзаменов, а также резервные дни.