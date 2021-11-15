Власти России заявили о новых мерах по сдерживанию цен

Увеличение производства сахара и свеклы поможет избежать роста цен, отметили в Минсельхозе Рф Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министерство сельского хозяйства РФ в 2022 году может ввести тарифные квоты на ввоз и вывоз сахара и увеличить пошлину на подсолнечное масло. Так ведомство планирует избежать резкого роста стоимости на продукты.

«В текущем году ожидается рост производства сахарной свеклы и подсолнечника. Собранный урожай позволит обеспечить внутренний рынок продукцией переработки в необходимых объемах. Для сохранения стабильной ситуации на рынке сахара министерство рассматривает возможность введения тарифной квоты на ввоз сахара и сахара-сырца в 2022 году, а на рынке подсолнечного масла допускает возможность пересмотра „плавающей“ пошлины в сторону увеличения при резком росте стоимости подсолнечника в России и мире», — приводит РБК сообщение Минсельхоза РФ.

По данным Росстата, в октябре 2021 года килограмм сахара стоил в среднем 52,8 рубля, что почти на 10% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Литр подсолнечного масла по сравнению с 2020 годом подорожал на 17%, до 123,6 рублей.

В Минэкономразвития РФ сообщили, что в ближайшие восемь недель мировые цены на сахар могут снизиться на фоне хорошего урожая в Таиланде и Бразилии. Внутренние цены будет сдерживать тарифная квота, которую продлили до конца 2021 года. А вот подсолнечник и подсолнечное масло в ближайшие два месяца могут подорожать во всем мире, уточнили в ведомстве. Влияние мировых цен на отечественный рынок должно ослабить увеличение производства в России.

Ранее Минсельхоз РФ и Минпромторг РФ заключили с поставщиками сахара и подсолнечного масла соглашение о фиксировании цен. В рознице стоимость сахара не должна была превышать 46 рублей за килограмм, а масла — 110 рублей за литр. Соглашение по сахару истекло 1 июня 2021 года, а по маслу — 1 октября 2021 года.

Минсельхоз РФ ранее сообщил о мерах по снижению стоимости овощей из «борщевого набора». В частности, в ведомстве планируют увеличить площади для выращивания картофеля, капусты, лука, свеклы и моркови. Также Минсельхоз РФ хочет построить новые большие овощехранилища, для создания и реконструкции которых компаниям будет оказана господдержка в размере 20% от фактической стоимости, передает «Национальная служба новостей».