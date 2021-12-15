Глава ЕС рассказал о своем отношении к России

16 декабря 2021 в 04:58 Размер текста - 17 +

Глава Европейского союза высказался об отношении к России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В итоговом заявлении саммита «Восточного партнерства» нет упоминаний о санкциях против России или какой-либо «агрессии» против страны. В опубликованной итоговой декларации на 24 страницах нет ни одного упоминания России. «Европейский союз остается привержен своей поддержке территориальной целостности всех государств в их международно-признанных границах», — говорится в документе. В итоговом заявлении написано о том, что следующий саммит программы пройдет в 2023 году. Пока о месте его проведения не сообщают. В опубликованном документе саммита «Восточного партнерства» речь идет лишь о сотрудничестве с государствами, об экономической интеграции и о планах на будущее. Ранее дипломатический источник в ЕС в кулуарах саммита говорил о том, что «лидеры выразили полную солидарность с Украиной, и [главы государств] ЕС подчеркнули, что российская военная активность, подрывающая территориальную целостность Украины, будет иметь масштабные последствия и высокую цену для России», сообщает ТАСС. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о планах США, которые касаются размещений войск на восточном фланге НАТО в случае нападения России на Украину. Политик отметила, что США хочет урегулировать возникшие разногласия между двумя странами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В итоговом заявлении саммита «Восточного партнерства» нет упоминаний о санкциях против России или какой-либо «агрессии» против страны. В опубликованной итоговой декларации на 24 страницах нет ни одного упоминания России. «Европейский союз остается привержен своей поддержке территориальной целостности всех государств в их международно-признанных границах», — говорится в документе. В итоговом заявлении написано о том, что следующий саммит программы пройдет в 2023 году. Пока о месте его проведения не сообщают. В опубликованном документе саммита «Восточного партнерства» речь идет лишь о сотрудничестве с государствами, об экономической интеграции и о планах на будущее. Ранее дипломатический источник в ЕС в кулуарах саммита говорил о том, что «лидеры выразили полную солидарность с Украиной, и [главы государств] ЕС подчеркнули, что российская военная активность, подрывающая территориальную целостность Украины, будет иметь масштабные последствия и высокую цену для России», сообщает ТАСС. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о планах США, которые касаются размещений войск на восточном фланге НАТО в случае нападения России на Украину. Политик отметила, что США хочет урегулировать возникшие разногласия между двумя странами.