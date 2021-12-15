В Кургане взлетели цены на овощи

В Курганской области подорожали огурцы и капуста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

В Курганской области подорожали огурцы и капуста. Повышение цены составило от 4 до 7% за минувшую неделю. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.

«За 13 декабря средние потребительские цены в Курганской области за килограмм огурцов составила 143 рубля — это на 7% больше, чем цена на 6 декабря. Капуста белокочанная за этот же период подорожала на 4% (41 рубль за килограмм)», — говорится в таблице средних потребительских цен на продукты.

Также в числе подорожавших продуктов оказались овощные консервы для детского питания — 615 (+2,5%). На аналогичный процент подорожал картофель — 39 рублей. На 1% выросла цена на яйца куриные (82 рубля за 10 штук), мука (46 рублей за килограмм), сухие молочные смеси (1012 рублей за килограмм).

Подешевело при этом мясо кур на 2% (190 рублей за килограмм). Сыры твердые и мягкие также снизились в стоимости на 2% — цена за килограмм составила 703 рубля.

URA.RU ранее писало, что в Курганской области за неделю, по данным на 6 декабря, огурцы подорожали на 6,75%, а капуста белокочанная — на 4,31%. В середине ноября стоимость свинины в регионе за неделю увеличилась на 2%. Помимо этого тогда подорожали куриное мясо и яйцо.