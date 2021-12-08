В Курганской области подорожали овощи

Больше всего подорожали огурцы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

В Курганской области за неделю, по данным на 6 декабря, огурцы подорожали на 6,75%, а капуста белокочанная на 4,31%. Данная информация размещена на сайте Свердловскстата.

«Огурцы свежие, кг <…> Изменение средней цены, в % к 29 ноября 2021 г. — 106,75. <…> Капуста белокочанная свежая, кг» <…> Изменение средней цены, в % к 29 ноября 2021 г. — 104,31», — указано в отчете.

Средняя стоимость килограмма огурцов составила 134 рубля, а капусты — почти 40 рублей. За неделю больше всего из продуктов в регионе подешевели помидоры — на 11,78%. Средняя стоимость килограмма помидоров составила 137 рублей.

В середине ноября стоимость свинины в регионе за неделю увеличилась на 2%. Помимо этого тогда подорожали куриное мясо и яйцо.