08 декабря 2021

В Курганской области подорожали овощи

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Магазин Метрополис. Курган , торговля, продукты, огурцы, опт, розница, оптовая
Больше всего подорожали огурцы Фото:
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Цены на продукты в России

В Курганской области за неделю, по данным на 6 декабря, огурцы подорожали на 6,75%, а капуста белокочанная на 4,31%. Данная информация размещена на сайте Свердловскстата.

«Огурцы свежие, кг <…> Изменение средней цены, в % к 29 ноября 2021 г. — 106,75. <…> Капуста белокочанная свежая, кг» <…> Изменение средней цены, в % к 29 ноября 2021 г. — 104,31», — указано в отчете.

Средняя стоимость килограмма огурцов составила 134 рубля, а капусты — почти 40 рублей. За неделю больше всего из продуктов в регионе подешевели помидоры — на 11,78%. Средняя стоимость килограмма помидоров составила 137 рублей.

В середине ноября стоимость свинины в регионе за неделю увеличилась на 2%. Помимо этого тогда подорожали куриное мясо и яйцо.

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В Курганской области за неделю, по данным на 6 декабря, огурцы подорожали на 6,75%, а капуста белокочанная на 4,31%. Данная информация размещена на сайте Свердловскстата. «Огурцы свежие, кг <…> Изменение средней цены, в % к 29 ноября 2021 г. — 106,75. <…> Капуста белокочанная свежая, кг» <…> Изменение средней цены, в % к 29 ноября 2021 г. — 104,31», — указано в отчете. Средняя стоимость килограмма огурцов составила 134 рубля, а капусты — почти 40 рублей. За неделю больше всего из продуктов в регионе подешевели помидоры — на 11,78%. Средняя стоимость килограмма помидоров составила 137 рублей. В середине ноября стоимость свинины в регионе за неделю увеличилась на 2%. Помимо этого тогда подорожали куриное мясо и яйцо.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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