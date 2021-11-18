В Курганской области дорожает мясо и яйцо

В ЦБ объяснили рост цен на курицу и яйцо ростом издержек и птичьим гриппом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стоимость свинины в Курганской области за прошедшую неделю увеличилась почти на 2%. Также в регионе подорожало куриное мясо и яйцо. Такие данные приводит Свердловскстат по состоянию на 15 ноября.

«Свинина (кроме бескостного мяса). Средняя цена — 326,11 рубля за кг. Изменение средней цены к 8 ноября — 101,93%. Куры охлажденные и мороженые. Средняя цена — 193,20 рубля за кг. Изменение средней цены к 8 ноября — 100,79%», — указано в докладе Свердловскстата о средних потребительских ценах на отдельные продовольственные товары по Курганской области.

Куриные яйца подорожали за неделю на 2,05% до 78,01 рубля за 10 штук. Говядина и баранина в Курганской области на прошлой неделе не изменились в цене. При этом мороженая рыба стала дешевле на 0,83%. Также Свердловскстат сообщает о снижении цен на овощи. Так, картофель за неделю подешевел на 1,57%, капуста — на 0,32%, лук — на 1, 48%, морковь — на 0,07%, огурцы — на 7,05%. Среди овощей подорожали только помидоры — на 0,8%. Ранее овощи стали самыми подорожавшими за год продуктами в регионе.

«Рост издержек производителей из-за подорожания зерна, шрота, используемого в производстве кормов, а также сокращение поголовья кур в связи с последствиями вспышки птичьего гриппа на птицефабриках отдельных регионов-поставщиков, обусловили ускорение темпов роста цен на мясо птицы и яйца», — сообщает курганское отделение Уральского ГУ Центробанка России. Огурцы и помидоры ранее дорожали из-за увеличения издержек производителей, в том числе на закупку удобрений и упаковочных материалов. Ранее URA.RU сообщало, что инфляция в Курганской области оказалась значительно выше, чем в других регионах УрФО.