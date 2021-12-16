Полпред Якушев доложил Путину о главной COVID-проблеме в УрФО

Из-за пандемии коронавируса регионы УрФО столкнулись с высокой загруженностью первичного звена здравоохранения — поликлиник и фельдшерских пунктов. Об этом полпред президента России на Урале Владимир Якушев рассказал главе государства Владимиру Путину на совещании по нацпроектам.
«Граждане, которые болеют инфекцией в легкой форме, без госпитализации, находятся в зоне внимания первичного звена, и здесь вся основная нагрузка ложится на них. А переболевшие, в том числе в более тяжелых формах, и возвратившиеся из ковидных госпиталей нуждаются в медицинской помощи по восстановлению здоровья, в том числе по диспансеризации, а это тоже первичное звено», — доложил Владимир Якушев, его слова приводит официальный сайт Кремля.
Полпред дал понять, что пандемия вскрыла потребность в преобразовании первичного звена. «Чем быстрее оно будет модернизировано, тем качественнее они будут оказывать услуги, тем быстрее мы решим и получим эффект как в борьбе с самой болезнью, я имею в виду ковид, так и с его последствиями», — заключил Якушев. Путин поблагодарил его за отчет.
В конце ноября Якушев на совещании с представителями регионов УрФО ставил задачу — в несколько раз снизить распространение коронавируса. Полпред отмечал, что темпы заболеваемости постепенно снижаются, и призывал развить этот успех.
Из-за пандемии коронавируса регионы УрФО столкнулись с высокой загруженностью первичного звена здравоохранения — поликлиник и фельдшерских пунктов. Об этом полпред президента России на Урале Владимир Якушев рассказал главе государства Владимиру Путину на совещании по нацпроектам. «Граждане, которые болеют инфекцией в легкой форме, без госпитализации, находятся в зоне внимания первичного звена, и здесь вся основная нагрузка ложится на них. А переболевшие, в том числе в более тяжелых формах, и возвратившиеся из ковидных госпиталей нуждаются в медицинской помощи по восстановлению здоровья, в том числе по диспансеризации, а это тоже первичное звено», — доложил Владимир Якушев, его слова приводит официальный сайт Кремля. Полпред дал понять, что пандемия вскрыла потребность в преобразовании первичного звена. «Чем быстрее оно будет модернизировано, тем качественнее они будут оказывать услуги, тем быстрее мы решим и получим эффект как в борьбе с самой болезнью, я имею в виду ковид, так и с его последствиями», — заключил Якушев. Путин поблагодарил его за отчет. В конце ноября Якушев на совещании с представителями регионов УрФО ставил задачу — в несколько раз снизить распространение коронавируса. Полпред отмечал, что темпы заболеваемости постепенно снижаются, и призывал развить этот успех.