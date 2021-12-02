02 декабря 2021

В Кургане заговорили о кандидатах на пост вице-губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония инаугурации губернатора Вадима Шумкова. Курган, зонтиков иван, воробъев анатолий
Ивана Зонтикова (в центре) и Анатолия Воробьева (справа) называют возможными кандидатами на пост вице-губернатора Фото:
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Перестановки в правительстве Курганской области

В курганском правительстве обсуждаются две вероятные кандидатуры, которым прочат место вице-губернатора, сообщают инсайдеры URA.RU. Ранее источники заявили об уходе с этой должности Владислава Кузнецова.

«Один из кандидатов, который может стать по сути правой рукой губернатора [Вадима Шумкова] — Анатолий Воробьев. Сейчас он занимает должность замгубернатора. Курирует сферы строительства, ЖКХ и является давним и надежным соратником Шумкова еще со времен ХМАО», — пояснил источник.

Другой инсайдер из правительства утверждает, что заменой Кузнецову может стать Иван Зонтиков, ранее уже работавший в правительстве. «Зонтиков уже сотрудничал с Шумковым в должности заместителя губернатора. Разговоры о том, что он может снова вернуться появились после того, как его несколько раз видели в коридорах правительства [в конце августа]», — говорит источник.

Выходец из тюменского ФСБ Иван Зонтиков пришел в правительство вместе с Шумковым. Был назначен на пост заместителя губернатора, курирующего внутреннюю политику, в марте 2019 года. С этой должности он уволился в декабре 2019 года.

URA.RU писало, что по словам источников, вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов собирается покинуть пост и уехать из Кургана. В пресс-службе правительства Курганской области URA.RU пояснили, что Кузнецов 10 декабря выходит из отпуска. После чего приступает к выполнению своих обязанностей.

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В курганском правительстве обсуждаются две вероятные кандидатуры, которым прочат место вице-губернатора, сообщают инсайдеры URA.RU. Ранее источники заявили об уходе с этой должности Владислава Кузнецова. «Один из кандидатов, который может стать по сути правой рукой губернатора [Вадима Шумкова] — Анатолий Воробьев. Сейчас он занимает должность замгубернатора. Курирует сферы строительства, ЖКХ и является давним и надежным соратником Шумкова еще со времен ХМАО», — пояснил источник. Другой инсайдер из правительства утверждает, что заменой Кузнецову может стать Иван Зонтиков, ранее уже работавший в правительстве. «Зонтиков уже сотрудничал с Шумковым в должности заместителя губернатора. Разговоры о том, что он может снова вернуться появились после того, как его несколько раз видели в коридорах правительства [в конце августа]», — говорит источник. Выходец из тюменского ФСБ Иван Зонтиков пришел в правительство вместе с Шумковым. Был назначен на пост заместителя губернатора, курирующего внутреннюю политику, в марте 2019 года. С этой должности он уволился в декабре 2019 года. URA.RU писало, что по словам источников, вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов собирается покинуть пост и уехать из Кургана. В пресс-службе правительства Курганской области URA.RU пояснили, что Кузнецов 10 декабря выходит из отпуска. После чего приступает к выполнению своих обязанностей.
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