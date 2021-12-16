Собчак назвала глупыми людьми аудиторию TikTok

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ПМЭФ-2021. Первый день, . Санкт-Петербург, собчак ксения
Ксения Собчак назвала большинство людей глупыми и необразованными Фото:

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что в России много глупых и необразованных людей, которые «лузгают» TikTok, как семечки. По ее словам, интеллект всегда был прерогативой элиты.

«Очень много людей, к сожалению, глупых и необразованных. Это не моя оценка — это просто факт. Так было во все времена. Просто раньше был не „Тик-ток“, а они сидели семечки лузгали. Сейчас лузгают TikTok, хотя вроде есть все возможности без всяких привилегий», — написала Ксения Собчак в на своей странице в Instagram.

По словам телеведущей, у всех есть доступ к полезной и интеллектуальной информации, но миллионы все равно «просто листают картинки». «А люди, которые стремятся к знаниям, они создают контент и зарабатывают на этом огромные деньги», — уточнила она.

Ранее жена российского миллиардера Кирилла Шамалова Жанна написала заявление в прокуратуру на Собчак из-за разглашения личной информации. За подобное нарушение грозит уголовное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет, передает Царьград. Звезда не понимает, почему сначала все было «хорошо», а после поднятой шумихи стало «нехорошо», отмечает MK.RU.

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Телеведущая Ксения Собчак заявила, что в России много глупых и необразованных людей, которые «лузгают» TikTok, как семечки. По ее словам, интеллект всегда был прерогативой элиты. «Очень много людей, к сожалению, глупых и необразованных. Это не моя оценка — это просто факт. Так было во все времена. Просто раньше был не „Тик-ток“, а они сидели семечки лузгали. Сейчас лузгают TikTok, хотя вроде есть все возможности без всяких привилегий», — написала Ксения Собчак в на своей странице в Instagram. По словам телеведущей, у всех есть доступ к полезной и интеллектуальной информации, но миллионы все равно «просто листают картинки». «А люди, которые стремятся к знаниям, они создают контент и зарабатывают на этом огромные деньги», — уточнила она. Ранее жена российского миллиардера Кирилла Шамалова Жанна написала заявление в прокуратуру на Собчак из-за разглашения личной информации. За подобное нарушение грозит уголовное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет, передает Царьград. Звезда не понимает, почему сначала все было «хорошо», а после поднятой шумихи стало «нехорошо», отмечает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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