Экс-депутат Госдумы улетел из РФ после дела «Листвяжной». Его называют теневым владельцем шахты

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Личность теневого владельца шахты «Листвяжная» установил один из арестованных менеджеров Фото:
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В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

Следователи выявили теневого владельца шахты «Листвяжной» в Кемеровской области, но допросить не смогли из-за того, что он покинул страну. Им оказался депутат Госдумы 5 и 6 созывов Владимир Гридин. Об этом следователям рассказал один из арестованных менеджеров шахты.

«Следователям удалось установить теневого владельца холдинга „СДС-Уголь“ и шахты „Листвяжная“. Это бывший депутат Госдумы Владимир Гридин. Показания о реальном владельце бизнеса предоставил один из арестованных менеджеров», — сообщает telegram-канал «112». В посте также добавляют, что допросить бизнесмена не удалось, так как он неожиданно улетел в Монако.

В результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погиб 51 человек, передает RT. 15 декабря был задержан Михаил Федяев — собственник холдинга СДС, официально владеющего шахтой «Листвяжная». Федяев арестован на два месяца, до 14 февраля 2022 года, вину он не признает.

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Следователи выявили теневого владельца шахты «Листвяжной» в Кемеровской области, но допросить не смогли из-за того, что он покинул страну. Им оказался депутат Госдумы 5 и 6 созывов Владимир Гридин. Об этом следователям рассказал один из арестованных менеджеров шахты. «Следователям удалось установить теневого владельца холдинга „СДС-Уголь“ и шахты „Листвяжная“. Это бывший депутат Госдумы Владимир Гридин. Показания о реальном владельце бизнеса предоставил один из арестованных менеджеров», — сообщает telegram-канал «112». В посте также добавляют, что допросить бизнесмена не удалось, так как он неожиданно улетел в Монако. В результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погиб 51 человек, передает RT. 15 декабря был задержан Михаил Федяев — собственник холдинга СДС, официально владеющего шахтой «Листвяжная». Федяев арестован на два месяца, до 14 февраля 2022 года, вину он не признает.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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