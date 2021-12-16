Следователи выявили теневого владельца шахты «Листвяжной» в Кемеровской области, но допросить не смогли из-за того, что он покинул страну. Им оказался депутат Госдумы 5 и 6 созывов Владимир Гридин. Об этом следователям рассказал один из арестованных менеджеров шахты.
«Следователям удалось установить теневого владельца холдинга „СДС-Уголь“ и шахты „Листвяжная“. Это бывший депутат Госдумы Владимир Гридин. Показания о реальном владельце бизнеса предоставил один из арестованных менеджеров», — сообщает telegram-канал «112». В посте также добавляют, что допросить бизнесмена не удалось, так как он неожиданно улетел в Монако.
В результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погиб 51 человек, передает RT. 15 декабря был задержан Михаил Федяев — собственник холдинга СДС, официально владеющего шахтой «Листвяжная». Федяев арестован на два месяца, до 14 февраля 2022 года, вину он не признает.
Следователи выявили теневого владельца шахты «Листвяжной» в Кемеровской области, но допросить не смогли из-за того, что он покинул страну. Им оказался депутат Госдумы 5 и 6 созывов Владимир Гридин. Об этом следователям рассказал один из арестованных менеджеров шахты. «Следователям удалось установить теневого владельца холдинга „СДС-Уголь“ и шахты „Листвяжная“. Это бывший депутат Госдумы Владимир Гридин. Показания о реальном владельце бизнеса предоставил один из арестованных менеджеров», — сообщает telegram-канал «112». В посте также добавляют, что допросить бизнесмена не удалось, так как он неожиданно улетел в Монако. В результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погиб 51 человек, передает RT. 15 декабря был задержан Михаил Федяев — собственник холдинга СДС, официально владеющего шахтой «Листвяжная». Федяев арестован на два месяца, до 14 февраля 2022 года, вину он не признает.