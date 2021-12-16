Экс-депутат Госдумы улетел из РФ после дела «Листвяжной». Его называют теневым владельцем шахты

16 декабря 2021 в 13:30 Размер текста - 17 +

Личность теневого владельца шахты «Листвяжная» установил один из арестованных менеджеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие Следователи выявили теневого владельца шахты «Листвяжной» в Кемеровской области, но допросить не смогли из-за того, что он покинул страну. Им оказался депутат Госдумы 5 и 6 созывов Владимир Гридин. Об этом следователям рассказал один из арестованных менеджеров шахты. «Следователям удалось установить теневого владельца холдинга „СДС-Уголь“ и шахты „Листвяжная“. Это бывший депутат Госдумы Владимир Гридин. Показания о реальном владельце бизнеса предоставил один из арестованных менеджеров», — сообщает telegram-канал «112». В посте также добавляют, что допросить бизнесмена не удалось, так как он неожиданно улетел в Монако. В результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погиб 51 человек, передает RT. 15 декабря был задержан Михаил Федяев — собственник холдинга СДС, официально владеющего шахтой «Листвяжная». Федяев арестован на два месяца, до 14 февраля 2022 года, вину он не признает. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Следователи выявили теневого владельца шахты «Листвяжной» в Кемеровской области, но допросить не смогли из-за того, что он покинул страну. Им оказался депутат Госдумы 5 и 6 созывов Владимир Гридин. Об этом следователям рассказал один из арестованных менеджеров шахты. «Следователям удалось установить теневого владельца холдинга „СДС-Уголь“ и шахты „Листвяжная“. Это бывший депутат Госдумы Владимир Гридин. Показания о реальном владельце бизнеса предоставил один из арестованных менеджеров», — сообщает telegram-канал «112». В посте также добавляют, что допросить бизнесмена не удалось, так как он неожиданно улетел в Монако. В результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погиб 51 человек, передает RT. 15 декабря был задержан Михаил Федяев — собственник холдинга СДС, официально владеющего шахтой «Листвяжная». Федяев арестован на два месяца, до 14 февраля 2022 года, вину он не признает.