В Кузбассе задержан владелец шахты «Листвяжная»

15 декабря 2021 в 08:15 Размер текста - 17 +

В результате взрыва на шахте погиб 51 человек (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие В Кузбассе задержан Михаил Федяев — собственник холдинга СДС, владеющего шахтой «Листвяжная». 25 ноября в результате взрыва на шахте погиб 51 человек, в том числе 46 шахтеров и пятеро спасателей. «Помимо Федяева задержаны еще три человека, в том числе представители ХК «СДС-Уголь», — сообщает VSE42.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кемеровской области. Ранее Центральный районный суд Кемерово арестовал директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова. Против Махракова и его первого заместителя Андрея Молостова возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Сам обвиняемый вину не признал. ЧП на шахте «Листвяжная» произошло 25 ноября. В результате взрыва метана и пожара пострадали 63 человека, погиб 51. Тело последнего погибшего было поднято на поверхность 13 декабря. Президент РФ Владимир Путин жестко раскритиковал действия виновных в трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. «С тех, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску, нужно спрашивать по закону, жестко», — заявил российский лидер на совещании по трагедии. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Кузбассе задержан Михаил Федяев — собственник холдинга СДС, владеющего шахтой «Листвяжная». 25 ноября в результате взрыва на шахте погиб 51 человек, в том числе 46 шахтеров и пятеро спасателей. «Помимо Федяева задержаны еще три человека, в том числе представители ХК «СДС-Уголь», — сообщает VSE42.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кемеровской области. Ранее Центральный районный суд Кемерово арестовал директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова. Против Махракова и его первого заместителя Андрея Молостова возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Сам обвиняемый вину не признал. ЧП на шахте «Листвяжная» произошло 25 ноября. В результате взрыва метана и пожара пострадали 63 человека, погиб 51. Тело последнего погибшего было поднято на поверхность 13 декабря. Президент РФ Владимир Путин жестко раскритиковал действия виновных в трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. «С тех, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску, нужно спрашивать по закону, жестко», — заявил российский лидер на совещании по трагедии.