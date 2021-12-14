В Кузбассе задержан владелец шахты «Листвяжная»

В Кузбассе задержан Михаил Федяев — собственник холдинга СДС, владеющего шахтой «Листвяжная». 25 ноября в результате взрыва на шахте погиб 51 человек, в том числе 46 шахтеров и пятеро спасателей.
«Помимо Федяева задержаны еще три человека, в том числе представители ХК «СДС-Уголь», — сообщает VSE42.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кемеровской области.
Ранее Центральный районный суд Кемерово арестовал директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова. Против Махракова и его первого заместителя Андрея Молостова возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Сам обвиняемый вину не признал.
ЧП на шахте «Листвяжная» произошло 25 ноября. В результате взрыва метана и пожара пострадали 63 человека, погиб 51. Тело последнего погибшего было поднято на поверхность 13 декабря.
Президент РФ Владимир Путин жестко раскритиковал действия виновных в трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. «С тех, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску, нужно спрашивать по закону, жестко», — заявил российский лидер на совещании по трагедии.
В Кузбассе задержан Михаил Федяев — собственник холдинга СДС, владеющего шахтой «Листвяжная». 25 ноября в результате взрыва на шахте погиб 51 человек, в том числе 46 шахтеров и пятеро спасателей. «Помимо Федяева задержаны еще три человека, в том числе представители ХК «СДС-Уголь», — сообщает VSE42.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кемеровской области. Ранее Центральный районный суд Кемерово арестовал директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова. Против Махракова и его первого заместителя Андрея Молостова возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Сам обвиняемый вину не признал. ЧП на шахте «Листвяжная» произошло 25 ноября. В результате взрыва метана и пожара пострадали 63 человека, погиб 51. Тело последнего погибшего было поднято на поверхность 13 декабря. Президент РФ Владимир Путин жестко раскритиковал действия виновных в трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. «С тех, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску, нужно спрашивать по закону, жестко», — заявил российский лидер на совещании по трагедии.