В Кремле анонсировали разговор Путина с губернаторами

16 декабря 2021 в 14:51 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков рассказал о ближайших планах президента РФ Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Совместное заседание Госсовета и президентского Совета по науке состоится в ближайшее время. Глава государства Владимир Путин проведет его в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Как и говорил [президент] Путин, совместное заседание Госсовета и совета по науке состоится до конца года. Оно пройдет в режиме ВКС. Дата заседания определена», — сообщил Дмитрий Песков, добавив, что точная дата мероприятия будет объявлена позже. На Конгрессе молодых ученых, который прошел в Сочи 8—10 декабря, президент Путин говорил, что планирует провести совместное заседание Госсовета и совета по науке. Участники Конгресса попросили Владимира Путина объявить Десятилетие науки и технологий, чтобы не ослабить внимания к этим сферам после окончания 2021 года — Года науки. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Совместное заседание Госсовета и президентского Совета по науке состоится в ближайшее время. Глава государства Владимир Путин проведет его в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Как и говорил [президент] Путин, совместное заседание Госсовета и совета по науке состоится до конца года. Оно пройдет в режиме ВКС. Дата заседания определена», — сообщил Дмитрий Песков, добавив, что точная дата мероприятия будет объявлена позже. На Конгрессе молодых ученых, который прошел в Сочи 8—10 декабря, президент Путин говорил, что планирует провести совместное заседание Госсовета и совета по науке. Участники Конгресса попросили Владимира Путина объявить Десятилетие науки и технологий, чтобы не ослабить внимания к этим сферам после окончания 2021 года — Года науки.