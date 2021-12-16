В Кремле анонсировали разговор Путина с губернаторами

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков рассказал о ближайших планах президента РФ Владимира Путина Фото:

Совместное заседание Госсовета и президентского Совета по науке состоится в ближайшее время. Глава государства Владимир Путин проведет его в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Как и говорил [президент] Путин, совместное заседание Госсовета и совета по науке состоится до конца года. Оно пройдет в режиме ВКС. Дата заседания определена», — сообщил Дмитрий Песков, добавив, что точная дата мероприятия будет объявлена позже.

На Конгрессе молодых ученых, который прошел в Сочи 8—10 декабря, президент Путин говорил, что планирует провести совместное заседание Госсовета и совета по науке. Участники Конгресса попросили Владимира Путина объявить Десятилетие науки и технологий, чтобы не ослабить внимания к этим сферам после окончания 2021 года — Года науки.

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Совместное заседание Госсовета и президентского Совета по науке состоится в ближайшее время. Глава государства Владимир Путин проведет его в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Как и говорил [президент] Путин, совместное заседание Госсовета и совета по науке состоится до конца года. Оно пройдет в режиме ВКС. Дата заседания определена», — сообщил Дмитрий Песков, добавив, что точная дата мероприятия будет объявлена позже. На Конгрессе молодых ученых, который прошел в Сочи 8—10 декабря, президент Путин говорил, что планирует провести совместное заседание Госсовета и совета по науке. Участники Конгресса попросили Владимира Путина объявить Десятилетие науки и технологий, чтобы не ослабить внимания к этим сферам после окончания 2021 года — Года науки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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