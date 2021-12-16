Депутат Госдумы возмутился, что на 1000 рублей нельзя купить еду. «Это же не Освенцим»

16 декабря 2021 в 15:57 Размер текста - 17 +

У росиян не хватает денег на еду и одежду, сказал Иван Сухарев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021 Продукты в стране подорожали так сильно, что россиянам не хватит тысячи рублей на еду на день. Чтобы купить хоть что-то, нужно брать с собой в супермаркет минимум две тысячи рублей. Об этом в беседе с URA.RU заявил депутат Госдумы Иван Сухарев. «Зарплаты не повышают, цены растут сумасшедшими скачками. Тарифы на отопление посмотрите. Это же безобразие. Так нельзя. Людям надо еще на что-то питаться. Я уж не говорю о том, что одеваться они уже не могут. Вы же видите, как продукты подорожали, стройматериалы подорожали. Стройматериалы тянут за собой все остальное. Если раньше хотя бы что-то оставалось у людей, на питание уже не остается денег. У нас на 1000-2000 рублей попробуйте что-то купить. Это даже на день вам не хватит. Зайдите с тысячей в магазин. Это два года назад с тысячей можно было зайти. Сейчас минимум две тысячи надо. Это же не Освенцим, в конце концов», — сказал Иван Сухарев. Депутат считает, что россиянам необходимо оказать помощь. «Здесь поддержка наших граждан необходима. Но нужно сосредоточиться на системной, постоянной помощи. Не одноразовые меры. Один раз дал по 10 тысяч, потом пенсионный возраст поднимается, инфляция», — отметил парламентарий. Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Николай Коломейцев сообщил, что в России 70% семей, воспитывающих детей, живут за чертой бедности. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать систему поддержки семей, где растут дети дошкольного возраста. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Продукты в стране подорожали так сильно, что россиянам не хватит тысячи рублей на еду на день. Чтобы купить хоть что-то, нужно брать с собой в супермаркет минимум две тысячи рублей. Об этом в беседе с URA.RU заявил депутат Госдумы Иван Сухарев. «Зарплаты не повышают, цены растут сумасшедшими скачками. Тарифы на отопление посмотрите. Это же безобразие. Так нельзя. Людям надо еще на что-то питаться. Я уж не говорю о том, что одеваться они уже не могут. Вы же видите, как продукты подорожали, стройматериалы подорожали. Стройматериалы тянут за собой все остальное. Если раньше хотя бы что-то оставалось у людей, на питание уже не остается денег. У нас на 1000-2000 рублей попробуйте что-то купить. Это даже на день вам не хватит. Зайдите с тысячей в магазин. Это два года назад с тысячей можно было зайти. Сейчас минимум две тысячи надо. Это же не Освенцим, в конце концов», — сказал Иван Сухарев. Депутат считает, что россиянам необходимо оказать помощь. «Здесь поддержка наших граждан необходима. Но нужно сосредоточиться на системной, постоянной помощи. Не одноразовые меры. Один раз дал по 10 тысяч, потом пенсионный возраст поднимается, инфляция», — отметил парламентарий. Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Николай Коломейцев сообщил, что в России 70% семей, воспитывающих детей, живут за чертой бедности. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать систему поддержки семей, где растут дети дошкольного возраста.