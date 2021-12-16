Якушев двумя словами описал отношения с московским куратором УрФО

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ПМЭФ-2021, первый день. Ксения Шойгу, Мутко, Якушев, Файзуллин. Санкт-Петербург, якушев владимир
Владимир Якушев дал понять, что не конкурирует с коллегой из правительства РФ Фото:

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев описал свою работу с вице-премьером Юрием Борисовым, который с лета назначен куратором уральских регионов, как «хороший тандем». Полномочный представитель дал понять, что о конкуренции между ними речи не идет. Эту тему Якушев затронул во время своей пресс-конференции по итогам 2021 года.

«Сейчас мы очень плотно работаем с вице-премьером Юрием Ивановичем Борисовым, провели уже не одно совещание и не одно мероприятие на предприятиях УрФО. Хотел бы сказать, что тот институт, который сегодня создан, что [у федеральных округов] есть еще и кураторы в лице вице-премьеров от правительства РФ, — мы от этого института получаем только плюсы. Наша работа — хороший тандем», — рассказал Владимир Якушев.

Полпред напомнил, что близко знаком с Борисовым еще с тех времен, когда сам занимал пост министра строительства РФ. «Очень уважительно к нему отношусь. Это очень компетентный человек, прекрасно разбирающийся во всех вопросах, которые курирует в правительстве. У нас нет каких-то точек пересечения или напряжения, мы работаем как единая команда» — заметил Якушев.

Юрий Борисов 19 июля по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина стал куратором УрФО. Реформу, при которой вице-премьеры стали контролировать федеральные округа, называли угрозой для полпредов президента. Вопреки этому, полпред Якушев заявлял, что его функционал не изменится после назначения Борисова.

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Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев описал свою работу с вице-премьером Юрием Борисовым, который с лета назначен куратором уральских регионов, как «хороший тандем». Полномочный представитель дал понять, что о конкуренции между ними речи не идет. Эту тему Якушев затронул во время своей пресс-конференции по итогам 2021 года. «Сейчас мы очень плотно работаем с вице-премьером Юрием Ивановичем Борисовым, провели уже не одно совещание и не одно мероприятие на предприятиях УрФО. Хотел бы сказать, что тот институт, который сегодня создан, что [у федеральных округов] есть еще и кураторы в лице вице-премьеров от правительства РФ, — мы от этого института получаем только плюсы. Наша работа — хороший тандем», — рассказал Владимир Якушев. Полпред напомнил, что близко знаком с Борисовым еще с тех времен, когда сам занимал пост министра строительства РФ. «Очень уважительно к нему отношусь. Это очень компетентный человек, прекрасно разбирающийся во всех вопросах, которые курирует в правительстве. У нас нет каких-то точек пересечения или напряжения, мы работаем как единая команда» — заметил Якушев. Юрий Борисов 19 июля по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина стал куратором УрФО. Реформу, при которой вице-премьеры стали контролировать федеральные округа, называли угрозой для полпредов президента. Вопреки этому, полпред Якушев заявлял, что его функционал не изменится после назначения Борисова.
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