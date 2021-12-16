Якушев двумя словами описал отношения с московским куратором УрФО

16 декабря 2021 в 17:36 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев дал понять, что не конкурирует с коллегой из правительства РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев описал свою работу с вице-премьером Юрием Борисовым, который с лета назначен куратором уральских регионов, как «хороший тандем». Полномочный представитель дал понять, что о конкуренции между ними речи не идет. Эту тему Якушев затронул во время своей пресс-конференции по итогам 2021 года. «Сейчас мы очень плотно работаем с вице-премьером Юрием Ивановичем Борисовым, провели уже не одно совещание и не одно мероприятие на предприятиях УрФО. Хотел бы сказать, что тот институт, который сегодня создан, что [у федеральных округов] есть еще и кураторы в лице вице-премьеров от правительства РФ, — мы от этого института получаем только плюсы. Наша работа — хороший тандем», — рассказал Владимир Якушев. Полпред напомнил, что близко знаком с Борисовым еще с тех времен, когда сам занимал пост министра строительства РФ. «Очень уважительно к нему отношусь. Это очень компетентный человек, прекрасно разбирающийся во всех вопросах, которые курирует в правительстве. У нас нет каких-то точек пересечения или напряжения, мы работаем как единая команда» — заметил Якушев. Юрий Борисов 19 июля по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина стал куратором УрФО. Реформу, при которой вице-премьеры стали контролировать федеральные округа, называли угрозой для полпредов президента. Вопреки этому, полпред Якушев заявлял, что его функционал не изменится после назначения Борисова. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев описал свою работу с вице-премьером Юрием Борисовым, который с лета назначен куратором уральских регионов, как «хороший тандем». Полномочный представитель дал понять, что о конкуренции между ними речи не идет. Эту тему Якушев затронул во время своей пресс-конференции по итогам 2021 года. «Сейчас мы очень плотно работаем с вице-премьером Юрием Ивановичем Борисовым, провели уже не одно совещание и не одно мероприятие на предприятиях УрФО. Хотел бы сказать, что тот институт, который сегодня создан, что [у федеральных округов] есть еще и кураторы в лице вице-премьеров от правительства РФ, — мы от этого института получаем только плюсы. Наша работа — хороший тандем», — рассказал Владимир Якушев. Полпред напомнил, что близко знаком с Борисовым еще с тех времен, когда сам занимал пост министра строительства РФ. «Очень уважительно к нему отношусь. Это очень компетентный человек, прекрасно разбирающийся во всех вопросах, которые курирует в правительстве. У нас нет каких-то точек пересечения или напряжения, мы работаем как единая команда» — заметил Якушев. Юрий Борисов 19 июля по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина стал куратором УрФО. Реформу, при которой вице-премьеры стали контролировать федеральные округа, называли угрозой для полпредов президента. Вопреки этому, полпред Якушев заявлял, что его функционал не изменится после назначения Борисова.