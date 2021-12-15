СК возбудил уголовное дело из-за жилья для курганских сирот

В доме за несколько лет выявили различные недостатки (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Белозерском районе (Курганская область) представители СК обнаружили нарушения, которые были допущены при строительстве дома для сирот, при этом местные власти разрешили ввести дом в эксплуатацию. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«В одной из социальных сетей была размещена информация о том, что в доме, расположенном по ул. Советская, 4Б в селе Белозерское, в котором ранее предоставлялось жилье детям-сиротам, проживание в настоящее время затруднено в связи в его техническим состоянием. <…> Принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — указано в сообщении, размещенном 16 декабря на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

Строительство 30-квартирного дома велось в 2017—2018 годах. В июле 2018 года представители районной администрации выдали застройщику разрешение на ввод жилья в эксплуатацию, а в конце года в дом заселили сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Позже, по данным следствия, в доме обнаружили проблемы с теплозащитой, теплоизоляцией и воздухопроницаемостью. Представители СК устанавливают должностных лиц, причастных к преступлению, выясняют их мотивы и наличие возможной коррупционной связи с застройщиком.

Ранее сирота, которая получила жилье в селе Мокроусово, пожаловалась на холод в доме, из-за которого приходится спать в одежде. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации.