СПЧ: мэров будут увольнять за отсутствие помощи горожанам

16 декабря 2021 в 17:41 Размер текста - 17 +

Губернатор сможет лишить мэра полномочий Фото: Анна Майорова © URA.RU Главы муниципалитетов могут лишиться своей должности, если не будут исполнять обязанности по улучшению качества жизни граждан. Об этом URA.RU рассказали генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), политолог, политический консультант Дмитрий Орлов, ответственный секретарь Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов. В Госдуму внесен проект закона о новой системе местного самоуправления. Он подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Если его примут, у губернаторов появится возможность отстранять мэров от должности. «Появляется дисциплинарная ответственность у главы муниципального образования перед высшим должностным лицом региона. Она наступает не из-за того, что не понравился мэр. Там четко прописаны вещи за что. А именно за то, что не выполняются требования по улучшению качества жизни граждан. Это важно для нас. Нам нужно, чтобы убирали улицы от снега, вода текла из крана», — сказал Александр Точенов. Дмитрий Орлов отметил, что данный законопроект встраивает местное самоуправление в единую систему публичной власти. «Единый срок полномочий у мэров значит, что единая система ответственности. Как президент может отстранить губернатора, так и губернатор может отстранить мэра. Это значит, что будет единое пространство ответственности. Ответственность перед губернатором и перед жителями будут мотивировать работать более эффективно», — сообщил политолог. По его словам, гражданам будет проще обращаться к властям. «Часто фиксируется ситуация, когда дорога кончается федерального значения, а местная так и не начинается. Возникает вопрос, а кто же отвечает. Теперь этого не будет. Кроме того, будет одноуровневая система местного самоуправления. Будет проще для граждан. Для граждан облегчается обращение к местной власти, постоянная коммуникация с ней будет более простой. Не будет низовых матрешек, когда городской округ входит в иной муниципалитет. Параллелизм, двойное подчинение будет ликвидировано. Будут муниципалитеты все одноуровневые», — отметил Орлов. Он считает, что вырастут бюджеты муниципалитетов. «Логика законодательства подталкивает к тому, что теперь у них будут более широкие экономические возможности. А методы обеспечения уже вопрос федерального законодателя, региональных норм и ресурсов, которые будут направлены на решение этой проблемы», — рассказал политконсультант. Точенов добавил, что Закон прописывает четкие разделения полномочий, что относится к муниципальной власти закреплено жестко. «Там 27 позиций. Этот закон действует в связке с, принятым Госдумой и Советом Федерации, законом о системе публичной власти. В единой системе надо рассматривать после, после изменения в конституцию РФ. Это правильная законотворческая деятельность, направленная на улучшение жизни граждан», — заключил эксперт. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Главы муниципалитетов могут лишиться своей должности, если не будут исполнять обязанности по улучшению качества жизни граждан. Об этом URA.RU рассказали генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), политолог, политический консультант Дмитрий Орлов, ответственный секретарь Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов. В Госдуму внесен проект закона о новой системе местного самоуправления. Он подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Если его примут, у губернаторов появится возможность отстранять мэров от должности. «Появляется дисциплинарная ответственность у главы муниципального образования перед высшим должностным лицом региона. Она наступает не из-за того, что не понравился мэр. Там четко прописаны вещи за что. А именно за то, что не выполняются требования по улучшению качества жизни граждан. Это важно для нас. Нам нужно, чтобы убирали улицы от снега, вода текла из крана», — сказал Александр Точенов. Дмитрий Орлов отметил, что данный законопроект встраивает местное самоуправление в единую систему публичной власти. «Единый срок полномочий у мэров значит, что единая система ответственности. Как президент может отстранить губернатора, так и губернатор может отстранить мэра. Это значит, что будет единое пространство ответственности. Ответственность перед губернатором и перед жителями будут мотивировать работать более эффективно», — сообщил политолог. По его словам, гражданам будет проще обращаться к властям. «Часто фиксируется ситуация, когда дорога кончается федерального значения, а местная так и не начинается. Возникает вопрос, а кто же отвечает. Теперь этого не будет. Кроме того, будет одноуровневая система местного самоуправления. Будет проще для граждан. Для граждан облегчается обращение к местной власти, постоянная коммуникация с ней будет более простой. Не будет низовых матрешек, когда городской округ входит в иной муниципалитет. Параллелизм, двойное подчинение будет ликвидировано. Будут муниципалитеты все одноуровневые», — отметил Орлов. Он считает, что вырастут бюджеты муниципалитетов. «Логика законодательства подталкивает к тому, что теперь у них будут более широкие экономические возможности. А методы обеспечения уже вопрос федерального законодателя, региональных норм и ресурсов, которые будут направлены на решение этой проблемы», — рассказал политконсультант. Точенов добавил, что Закон прописывает четкие разделения полномочий, что относится к муниципальной власти закреплено жестко. «Там 27 позиций. Этот закон действует в связке с, принятым Госдумой и Советом Федерации, законом о системе публичной власти. В единой системе надо рассматривать после, после изменения в конституцию РФ. Это правильная законотворческая деятельность, направленная на улучшение жизни граждан», — заключил эксперт.