Депутат с прививкой и QR-кодом зовет на пикет против QR-кодов

16 декабря 2021 в 18:22 Размер текста - 17 +

Наталья Крылова отмечает, что ей пришлось поставить вакцину от коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Асбестовский депутат от КПРФ Наталья Крылова (Свердловская область) агитирует жителей пойти на пикет против QR-кодов и принудительной вакцинации, который пройдет в субботу 18 декабря в Первоуральске. При этом источник в Асбесте сообщает URA.RU, что сама Крылова имеет и прививку, и QR-код. «У госпожи Крыловой есть QR-код, ее неоднократно видели в торговых центрах, куда, как известно, без кода не попасть. Депутат вакцинирована от коронавируса. И при этом она зовет людей на пикет против QR-кодов. Это удивительно», — рассказал URA.RU собеседник. Сама Крылова в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердила, что вакцинирована. «Я не призываю отказаться от вакцинации. Я сама привилась „Спутником V“, так как заграничная вакцина мне недоступна. Я выступаю против системы QR-кодов, а также я против того, чтобы показывать паспорт охране в ТРЦ, и в других заведения», — отметила она. QR-коды ввели в Свердловской области 30 октября. Через некоторое время после этого жители Екатеринбурга стали организовывать акции протеста. Последний пикет против QR-кодов прошел в Екатеринбурге 12 декабря. При этом некоторые участники засомневались в организаторах акции, обратив внимание на их бездействие. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Асбестовский депутат от КПРФ Наталья Крылова (Свердловская область) агитирует жителей пойти на пикет против QR-кодов и принудительной вакцинации, который пройдет в субботу 18 декабря в Первоуральске. При этом источник в Асбесте сообщает URA.RU, что сама Крылова имеет и прививку, и QR-код. «У госпожи Крыловой есть QR-код, ее неоднократно видели в торговых центрах, куда, как известно, без кода не попасть. Депутат вакцинирована от коронавируса. И при этом она зовет людей на пикет против QR-кодов. Это удивительно», — рассказал URA.RU собеседник. Сама Крылова в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердила, что вакцинирована. «Я не призываю отказаться от вакцинации. Я сама привилась „Спутником V“, так как заграничная вакцина мне недоступна. Я выступаю против системы QR-кодов, а также я против того, чтобы показывать паспорт охране в ТРЦ, и в других заведения», — отметила она. QR-коды ввели в Свердловской области 30 октября. Через некоторое время после этого жители Екатеринбурга стали организовывать акции протеста. Последний пикет против QR-кодов прошел в Екатеринбурге 12 декабря. При этом некоторые участники засомневались в организаторах акции, обратив внимание на их бездействие.