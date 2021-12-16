В Кремле раскрыли планы Путина на Рождество

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Сайт президента России, церковные свечи, путин владимир
Путин традиционно встречает Рождество в храме Фото:

Рождество в 2022 году президент России Владимир Путин встретит в одном из храмов. Планами российского лидера на праздник поделился его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Будет храм», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о планах Путина на Рождество. Песков уточнил, что пока не определено, какой именно будет храм, уточняет ТАСС.

Рождество 7 января Путин традиционно проводит в храме. Например, в 2021 году президент встретил праздник храме Николая Чудотворца на Липне XIII века в Новгородской области.

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Рождество в 2022 году президент России Владимир Путин встретит в одном из храмов. Планами российского лидера на праздник поделился его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Будет храм», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о планах Путина на Рождество. Песков уточнил, что пока не определено, какой именно будет храм, уточняет ТАСС. Рождество 7 января Путин традиционно проводит в храме. Например, в 2021 году президент встретил праздник храме Николая Чудотворца на Липне XIII века в Новгородской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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