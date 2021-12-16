ФСИН отреагировала ужесточением режима на манифест воров в законе

16 декабря 2021 в 20:29 Размер текста - 17 +

На воровской прогон во ФСИН ответили ужесточение режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В российских исправительных учреждениях начались обыски и прочие режимные мероприятия. Действия по ужесточению режима совпали с обнародованием манифеста воров в законе (так называемого прогона), дающую амнистию арестантам, подвергшимся сексуальному насилию от активистов. Об активных действиях сотрудников ФСИН сообщают источники URA.RU в специфической среде. Новость по теме Отставке директора ФСИН России предшествовала зачистка колоний «После того как с поста убрали Александра Калашникова (экс-глава ФСИН РФ) и начался информационный шум вокруг пыток заключенных, из некоторых свердловских колоний вывезли всех арестантов, сотрудничавших с администрацией. В Челябинской области ситуация в корне иная — там с некоторых зон и тюрем вывезли арестантов, не признающих режим. В последние дни камеры регулярно досматривают, администрация усилила контроль за заключенными и эти действия совпали с прогоном. Ко всем несогласным применяют физическую силу, принуждая к соблюдению режима», — рассказали источник URA.RU в криминальных кругах. Источники URA.RU сообщают, что усиления проводятся в колониях других российских регионах, что связано как с усилением борьбы с нелегитимным насилием в местах лишения свободы, так и с недавним воровским прогоном. В нем, как уже писало URA.RU, авторитетные воры в законе фактически расширили правила жизни пострадавших от пыток заключенных, ранее действовавшие точечно. Член Общественного совета ФСИН Ева Меркачева не подтвердила информацию об ужесточении режима в российских тюрьмах. Официальный комментарий ФСИН был запрошен, на момент публикации ответ получен не был. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В российских исправительных учреждениях начались обыски и прочие режимные мероприятия. Действия по ужесточению режима совпали с обнародованием манифеста воров в законе (так называемого прогона), дающую амнистию арестантам, подвергшимся сексуальному насилию от активистов. Об активных действиях сотрудников ФСИН сообщают источники URA.RU в специфической среде. «После того как с поста убрали Александра Калашникова (экс-глава ФСИН РФ) и начался информационный шум вокруг пыток заключенных, из некоторых свердловских колоний вывезли всех арестантов, сотрудничавших с администрацией. В Челябинской области ситуация в корне иная — там с некоторых зон и тюрем вывезли арестантов, не признающих режим. В последние дни камеры регулярно досматривают, администрация усилила контроль за заключенными и эти действия совпали с прогоном. Ко всем несогласным применяют физическую силу, принуждая к соблюдению режима», — рассказали источник URA.RU в криминальных кругах. Источники URA.RU сообщают, что усиления проводятся в колониях других российских регионах, что связано как с усилением борьбы с нелегитимным насилием в местах лишения свободы, так и с недавним воровским прогоном. В нем, как уже писало URA.RU, авторитетные воры в законе фактически расширили правила жизни пострадавших от пыток заключенных, ранее действовавшие точечно. Член Общественного совета ФСИН Ева Меркачева не подтвердила информацию об ужесточении режима в российских тюрьмах. Официальный комментарий ФСИН был запрошен, на момент публикации ответ получен не был.