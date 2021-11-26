Неофициальных помощников тюремной администрации уволили в ряде исправительных колоний России Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Перед отставкой директора Федеральной службы исполнения наказаний России Александра Калашникова была проведена зачистка колоний от неформальных помощников, выполнявших часть работы сотрудников. О прекращении такой практики в ряде ИК Свердловской и Челябинской областях сообщил URA.RU источник в пенитенциарной системе.

«В крупных свердловских колониях, например, в ИК-47, ИК-63, ИК-10, и ряде других отказались от так называемых завхозов и дневальных. Это заключенные, которые обычно работали в столовых кладовщиками, врачами в медсанчастях, учетчиками нарядов, дневальными в штрафных изоляторах. Относились к неформально привлеченному к труду контингенту из числа заключенных. Все они сняты с работ, за которые получали режимные поблажки от администрации, и отправлены в отряды. „Зачистка“ произошла в середине ноября, когда уже обсуждалась смена руководства ФСИН», — рассказал источник URA.RU в свердловском ГУ ФСИН.

По словам собеседника, нагрузка на сотрудников колоний без помощников, которые делали существенную долю работы, выросла. Кроме того, известно, что подобные зачистки «завхозов» проведены в колониях в других регионах УрФО. «Однако это говорит о том, что активистов, работающих на администрацию, просто спрятали от проверок», — резюмирует собеседник. По его словам, количество неформально трудоустроенных зэков на колонию из 1200 заключенных составляет от 50 до 100 человек.

В пресс-службе ГУ ФСИН по Свердловской области уточнили, что оптимизация численности хозяйственной обслуги в колониях — процесс постоянный. «Изменение числа хозобслуги в колониях и перераспределение ставок — процесс, связанный с сокращением численности заключенных», — отметил официальный представитель ведомства Александр Левченко. Он подчеркнул, что речь идет об официально трудоустроенных зэках, факт наличия неофициальных помощников собеседник отрицает.

Запрос в пресс-службу ФСИН отправлен. На момент публикации ответ не поступил.

Замена выходца из ФСБ Александра Калашникова на бывшего замминистра МВД Аркадия Гостева состоялась по указу президента Владимира Путина 25 ноября. По данным СМИ, перестановка произошла из-за пыток в российских колониях, слив видео которых привел к грандиозному скандалу. По одной из версий, кадровое решение может предшествовать присоединению ФСИН к МВД.