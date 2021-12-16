Депутат Щапов предупредил о росте цен на еду, жилье и автомобили

16 декабря 2021 в 21:55 Размер текста - 17 +

Продукты подорожают из-за слабой поддержки во время пандемии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021 Со следующего года ожидается рост цен на продукты выше 5,8%, а также подорожание жилья и автомобилей. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Рост цен уже официально заложен на уровне 5,8%. Но мы ожидаем намного большего уровня. Особенно в части цен на продукты питания. Это связано как с внешними факторами, так и с внутренними. Многие сельхозпроизводители в прошлом году оказались в тяжелой ситуации в связи с коронавирусом, но получили слабую поддержки от государства. Мы предлагали правительству широкий набор мер поддержки, часть из них была принята, но далеко не все», — сказал Михаил Щапов. По его словам, стоит ожидать дальнейшего роста цен на автомобили и жилье. «Причины все те же: падение спроса в прошлом году привело к сокращению предложения, которое сейчас бизнес пытается компенсировать за счет роста цен», — объяснил депутат. Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев возмутился тем, что тысячи рублей не хватит, чтобы купить продукты на день. По его словам, этой суммы было достаточно два года назад. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Со следующего года ожидается рост цен на продукты выше 5,8%, а также подорожание жилья и автомобилей. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Рост цен уже официально заложен на уровне 5,8%. Но мы ожидаем намного большего уровня. Особенно в части цен на продукты питания. Это связано как с внешними факторами, так и с внутренними. Многие сельхозпроизводители в прошлом году оказались в тяжелой ситуации в связи с коронавирусом, но получили слабую поддержки от государства. Мы предлагали правительству широкий набор мер поддержки, часть из них была принята, но далеко не все», — сказал Михаил Щапов. По его словам, стоит ожидать дальнейшего роста цен на автомобили и жилье. «Причины все те же: падение спроса в прошлом году привело к сокращению предложения, которое сейчас бизнес пытается компенсировать за счет роста цен», — объяснил депутат. Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев возмутился тем, что тысячи рублей не хватит, чтобы купить продукты на день. По его словам, этой суммы было достаточно два года назад.