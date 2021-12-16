Условия жизни в Тюмени признали одними из лучших в стране

Тюмень стала второй в общероссийском рейтинге Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменская область вошла в первую тройку регионов России, качество жизни в которых признали самым высоким. Об этом свидетельствует рейтинг «Агентства стратегических инициатив». В десятку лидеров также попали ХМАО и ЯНАО.

«АСИ представило результаты рейтинга качества жизни в регионах. В первую десятку вошли: Москва, Тюменская область, ХМАО, Санкт-Петербург, Татарстан, ЯНАО, Белгородская область, Чувашия, Севастополь, Тульская область», — сообщается на сайте «Агентства стратегических инициатив».

Регионы оценивали по десяти направлениям. Среди них жилье и инфраструктура, досуг, экология, медицина и прочие. По данным АСИ, Тюменская область выделилась на фоне других регионов в сфере образование: по этому показателю область также занимает второе место по стране.

В целом же эксперты принимали во внимание 161 показатель качества жизни, почти половина из которых — опросные, то есть высказывались по ним сами жители. При этом в АСИ почеркнули, что на результат рейтинга влияли не столько обеспеченность регионов финансами, сколько принимаемые главами субъектов управленческие решения.

В первую десятку лидеров также попали соседние с Тюменью ХМАО и ЯНАО. Они заняли третье и седьмое места соответственно. Как ранее писало URA.RU, основываясь, в числе прочего, на рейтинге качества жизни, власти страны смогут принимать кадровые решения в отношении губернаторов.