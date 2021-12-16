16 декабря 2021
15 декабря 2021

Власти Тюмени уточнили, кем принималось решение о закрытии школ

© Служба новостей «URA.RU»
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14 декабря тюменские школы закрыли на один день для проведения дезинфекции Фото:

Дезинфекция школ, которая прошла в Тюмени 14 декабря, проводилась по предписанию Роспотребнадзора. Из-за этого учреждения были закрыты. Об этом со ссылкой на слова главы регионального управления ведомства Галины Шарухо сообщает telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области. Днем ранее власти заявляли о том, что указание о проведении санобработки было отдано областным департаментом образования.

«Дезинфекция в тюменских школах 14 декабря проводилась по предписанию управления Роспотребнадзора в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. Заболеваемость населения нашего региона ОРВИ и гриппом за прошлую неделю увеличилась на 41% по сравнению с предыдущей неделей и на 12% выше недельного эпидемического порога», — указано в сообщении информационного центра правительства Тюменской области

Там уточнили, что за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом среди тюменских детей выросла на 54%. «В связи с ухудшением ситуации по ОРВИ и гриппу департаменту образования и науки было выдано предписание о проведении 14 декабря дезинфекции в помещениях общеобразовательных организаций», — отметила Шарухо.

Как ранее указывало URA.RU, 14 декабря тюменские школы были внезапно закрыты на санобработку. По некоторым данным, приказ о ее проведении был отдан в устной форме.

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Дезинфекция школ, которая прошла в Тюмени 14 декабря, проводилась по предписанию Роспотребнадзора. Из-за этого учреждения были закрыты. Об этом со ссылкой на слова главы регионального управления ведомства Галины Шарухо сообщает telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области. Днем ранее власти заявляли о том, что указание о проведении санобработки было отдано областным департаментом образования. «Дезинфекция в тюменских школах 14 декабря проводилась по предписанию управления Роспотребнадзора в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. Заболеваемость населения нашего региона ОРВИ и гриппом за прошлую неделю увеличилась на 41% по сравнению с предыдущей неделей и на 12% выше недельного эпидемического порога», — указано в сообщении информационного центра правительства Тюменской области Там уточнили, что за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом среди тюменских детей выросла на 54%. «В связи с ухудшением ситуации по ОРВИ и гриппу департаменту образования и науки было выдано предписание о проведении 14 декабря дезинфекции в помещениях общеобразовательных организаций», — отметила Шарухо. Как ранее указывало URA.RU, 14 декабря тюменские школы были внезапно закрыты на санобработку. По некоторым данным, приказ о ее проведении был отдан в устной форме.
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