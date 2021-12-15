15 декабря 2021

Власти раскрыли, кому принадлежала идея о закрытии школ Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Провести массовую обработку школ Тюмени рекомендовал областной департамент образования Фото:

Рекомендацию о закрытии школ на санитарную обработку и переводу всех учеников на дистант 14 декабря департаменту образования Тюмени дало областное ведомство. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе региона. Родители готовят жалобы в прокуратуру.

«По данным регионального департамента образования, в связи с ростом числа заболевших ОРВИ детей департаменту образования администрации Тюмени было рекомендовано принять дополнительные меры по максимальной санитарной обработке помещений школ, с прерыванием образовательного процесса 14 декабря 2021 года. Официальное письмо было направлено 13 декабря», — рассказали URA.RU в оперативном штабе региона.

Там также добавили, что в целом мероприятия по профилактике проходят во всех образовательных учреждениях Тюменской области. Однако дополнительные меры решено было ввести только в Тюмени.

Ранее URA.RU писало, что родители учеников остались недовольны таким решением властей. В частности, их возмутило, что приказ о санобработке был отдан устно, а предупредили тюменцев о закрытии школ поздним вечером.

Сейчас инициативная группа родителей распространяет в мессенджерах образец заявления на имя прокурора области Владислава Московских. В нем его просят провести проверку и возбудить административные и уголовные дела за самоуправство чиновников.

«Решение о проведении санобработки было принято в оперативном порядке. Руководство школ и родителей незамедлительно оповестили посредством всех имеющихся средств связи», — прокомментировали ситуацию в оперштабе.

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Рекомендацию о закрытии школ на санитарную обработку и переводу всех учеников на дистант 14 декабря департаменту образования Тюмени дало областное ведомство. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе региона. Родители готовят жалобы в прокуратуру. «По данным регионального департамента образования, в связи с ростом числа заболевших ОРВИ детей департаменту образования администрации Тюмени было рекомендовано принять дополнительные меры по максимальной санитарной обработке помещений школ, с прерыванием образовательного процесса 14 декабря 2021 года. Официальное письмо было направлено 13 декабря», — рассказали URA.RU в оперативном штабе региона. Там также добавили, что в целом мероприятия по профилактике проходят во всех образовательных учреждениях Тюменской области. Однако дополнительные меры решено было ввести только в Тюмени. Ранее URA.RU писало, что родители учеников остались недовольны таким решением властей. В частности, их возмутило, что приказ о санобработке был отдан устно, а предупредили тюменцев о закрытии школ поздним вечером. Сейчас инициативная группа родителей распространяет в мессенджерах образец заявления на имя прокурора области Владислава Московских. В нем его просят провести проверку и возбудить административные и уголовные дела за самоуправство чиновников. «Решение о проведении санобработки было принято в оперативном порядке. Руководство школ и родителей незамедлительно оповестили посредством всех имеющихся средств связи», — прокомментировали ситуацию в оперштабе.
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