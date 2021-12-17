На «Госуслугах» уточнили сроки действия QR-кодов

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У тех, кто заболел коронавирусом после прививки, срок действия QR-кода будет пересчитан, предупредили «Госуслуги» Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Портал «Госуслуг» сообщил, что граждане, переболевшие коронавирусом более семи месяцев назад и из-за этого потерявшие свой QR-код, могут получить его обратно. По новым правилам срок действия сертификатов для тех, кто перенес COVID-19, продлили с 6 до 12 месяцев.

«Срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 увеличен с 6 до 12 месяцев. В личном кабинете Госуслуг он продлевается автоматически. Если переболели коронавирусом 7 месяцев назад и по прежним условиям сертификат аннулирован, он снова отобразится и будет действовать», — сообщается в официальном telegram-канале «Госуслуги».

Если QR-код не отображается, портал советует проверить данные в поликлинике. Если в них указано, что с момента выздоровления прошло более года, то срок действия сертификата не увеличится.

Для тех, кто заболел коронавирусом после прививки, срок действия QR-кода будет пересчитан. Он определяется по более позднему событию. Соответственно, срок действия будет отсчитываться с момента заболевания, а не с момента вакцинации от COVID-19.

О том, что в России будут переоформлять сертификаты о вакцинации от COVID-19, сообщили Минцифры РФ. По новым правилам, QR-код у переболевших будет действовать год, а не шесть месяцев. Правила изменились в соответствии с новыми рекомендациями Минздрава РФ. В ведомстве объяснили это тем, что в России начало снижаться количество повторных заражений COVID-19. Старые сертификаты автоматически продлеваются на год. Новые будут сразу оформлять на 12 месяцев, передает телеканал 360.

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Портал «Госуслуг» сообщил, что граждане, переболевшие коронавирусом более семи месяцев назад и из-за этого потерявшие свой QR-код, могут получить его обратно. По новым правилам срок действия сертификатов для тех, кто перенес COVID-19, продлили с 6 до 12 месяцев. «Срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 увеличен с 6 до 12 месяцев. В личном кабинете Госуслуг он продлевается автоматически. Если переболели коронавирусом 7 месяцев назад и по прежним условиям сертификат аннулирован, он снова отобразится и будет действовать», — сообщается в официальном telegram-канале «Госуслуги». Если QR-код не отображается, портал советует проверить данные в поликлинике. Если в них указано, что с момента выздоровления прошло более года, то срок действия сертификата не увеличится. Для тех, кто заболел коронавирусом после прививки, срок действия QR-кода будет пересчитан. Он определяется по более позднему событию. Соответственно, срок действия будет отсчитываться с момента заболевания, а не с момента вакцинации от COVID-19. О том, что в России будут переоформлять сертификаты о вакцинации от COVID-19, сообщили Минцифры РФ. По новым правилам, QR-код у переболевших будет действовать год, а не шесть месяцев. Правила изменились в соответствии с новыми рекомендациями Минздрава РФ. В ведомстве объяснили это тем, что в России начало снижаться количество повторных заражений COVID-19. Старые сертификаты автоматически продлеваются на год. Новые будут сразу оформлять на 12 месяцев, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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