Аналитики: Россию ждет максимальная с 2017 года ключевая ставка

14 декабря 2021 в 09:43 Размер текста - 17 +

Аналитики считают, что ключевая ставка 8,5% сохранится до конца 2022 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Банк России в пятницу, 17 декабря, снова повысит ключевую ставку. Рост составит с 7,5% до 8,5%, что станет максимумом с 2017 года. Об этом заявили аналитики «Ренессанс Капитала» и банка «Синара». «Ставка может быть повышена на 0,75 п. п. Впрочем, вероятность повышения ставки на 1 п. п. эксперты оценивают в 40%», — передает РБК со ссылкой на аналитиков «Ренессанс Капитала». Старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин заявил, что аналитики их банка пересмотрели свой прогноз по росту ставки с 0,5 до 1 п. п. Эксперты считают, что повышение ключевой ставки в декабре будет не последним. В первом квартале следующего года она может вырасти еще на 50 б. п., считает Коныгин. Он не исключает повышение ставки до 10% в случае еще большего отклонения инфляции от цели в 4%. Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин при базовом сценарии прогнозирует повышение ставки на 50 б. п. в первом квартале. При пессимистичном сценарии рассматривается ставка 10%, но это маловероятно, сказал аналитик. Старший экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков сказал, что показатель 8,5% будет пиком, но этот уровень сохранится до конца следующего года. Такой же прогноз сделали аналитики «Ренессанс Капитала». Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ключевая ставка может увеличиться до 8,5% не позднее первого квартала 2022 года. Он считает, что потом уровень будет падать и к 2023 году ставка составит 5—5,5%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сказала, что Цетробанку невыгодна низкая ключевая ставка. По ее словам, высокие темпы роста цен разрушают благополучие России. Поэтому регулятор не может держать ключевую ставку на низком уровне и тем самым опускать инфляцию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Банк России в пятницу, 17 декабря, снова повысит ключевую ставку. Рост составит с 7,5% до 8,5%, что станет максимумом с 2017 года. Об этом заявили аналитики «Ренессанс Капитала» и банка «Синара». «Ставка может быть повышена на 0,75 п. п. Впрочем, вероятность повышения ставки на 1 п. п. эксперты оценивают в 40%», — передает РБК со ссылкой на аналитиков «Ренессанс Капитала». Старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин заявил, что аналитики их банка пересмотрели свой прогноз по росту ставки с 0,5 до 1 п. п. Эксперты считают, что повышение ключевой ставки в декабре будет не последним. В первом квартале следующего года она может вырасти еще на 50 б. п., считает Коныгин. Он не исключает повышение ставки до 10% в случае еще большего отклонения инфляции от цели в 4%. Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин при базовом сценарии прогнозирует повышение ставки на 50 б. п. в первом квартале. При пессимистичном сценарии рассматривается ставка 10%, но это маловероятно, сказал аналитик. Старший экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков сказал, что показатель 8,5% будет пиком, но этот уровень сохранится до конца следующего года. Такой же прогноз сделали аналитики «Ренессанс Капитала». Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ключевая ставка может увеличиться до 8,5% не позднее первого квартала 2022 года. Он считает, что потом уровень будет падать и к 2023 году ставка составит 5—5,5%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сказала, что Цетробанку невыгодна низкая ключевая ставка. По ее словам, высокие темпы роста цен разрушают благополучие России. Поэтому регулятор не может держать ключевую ставку на низком уровне и тем самым опускать инфляцию.